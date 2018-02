Mínusz 15 fok, újabb útlezárások - itt a lista, merre ne autózzon Magyarországon

A gyorsforgalmi utak közül az M7-es autópálya Zala megyei szakasza havas vagy hókásás, máshol vizes. A többi autópálya burkolata javarészt vizes, helyenként latyakos - írja kedd délután az Útinform.

A főutak a Dunántúlon többnyire havasak, hókásásak vagy latyakosak. A középső országrészben, és a déli megyékben nagyrészt sónedves az utak felülete, Heves, Bács-Kiskun, és Békés megyében hókásás, latyakos útszakaszok egyaránt előfordulnak.

A mellékutakon is hasonló a helyzet. A Dunántúlon, valamint az Alföld déli és középső részén havas, letaposott havas, hókásás illetve latyakos szakaszok egyaránt előfordulnak.

A látási viszonyok általában kielégítőek. Tatabánya, Ajka és Zala megye egyes területein 300 m alatti a belátható út hossza.

Az ország nagy részén gyenge, vagy közepes erejű szél fúj. Vas és Zala megyében, valamint Fertőszentmiklós térségében erős széllökéseket jeleztek.

A hőmérséklet -13°C és -4 °C között alakul.

A Zala megyei állapotokról itt láthat fotókat.

Kedden több súlyos baleset is történt a havas utakon.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szerda éjfélig

Gyengülő havazás:

Ma tovább folytatódik a havazás, amelynek az intenzitása délutántól fokozatosan csökken, és estétől egyre több helyen lassan megszűnhet a csapadéktevékenység. Éjfélig az északnyugati és északkeleti tájakon várható a legkisebb mennyiség (lepel - 2, 3 cm), míg dél felé haladva egyre vastagabb friss hóréteg valószínű (középső országrész: 1-5, déli megyék: további 4-8 cm). Szerda napközben már csak helyenként (főként a középső megyékben és délen) lehet hószállingózás, gyenge havazás (lepel).

Hófúvás:

Ma nagy területen számíthatunk hófúvásra, a hóval borított tájakon az olykor erős (45-55 km/h) északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati és déli felében hófúvást okozhat (kiemelten Vas és Zala megyékben erős hófúvás is lehet). Emellett az ország középső és északkeleti részein hulló friss havat is hordhatja a szél. Szerdán valamelyest gyengül a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsodban a hóval borított tájakon továbbra is lehet hófúvás.

Extrém hideg:

Szerda reggel a szélvédett, gyengébben felhős tájakon -15 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Szerda késő estétől a derült, szélcsendes területeken egyre többfelé (főként a Dunántúlon és Északi-középhegység völgyeiben) -15 fok köré, majd az alá csökken a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Útlezárások, korlátozások

Csak Vas megyében mintegy 90 útszakaszon van jelentős hófúvás, de más nyugat-dunántúli területek, főleg Győr-Moson-Sopron megye érintett a viharos erejű széllökésekben, emiatt összesen 6 mellékutat teljes szélességben, egy alsóbbrendű utat pedig félpályán lezárt a Magyar Közút Nonprofit Zrt., de elzárt település nincs az országban. Tolnában pedig a 61-es és 65-ös főúton korlátozzák a nehézgépjármű forgalmat. Az előrejelzések alapján kedden valamennyi megyében változó intenzitású havazásra, elsősorban a Dunántúlon hófúvásokra is számíthatnak a közlekedők, az akár 70 km/órás széllökések a burkolatról letakarított havat ugyanis rövid időn belül újra az utakra juttathatják. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az érintett megyékben az aktuális út- és látási viszonyokról, a hófúvásos területeket pedig kerüljék el!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának keddi összesítése alapján Vas és Győr-Moson-Sopron megyében a 40-70 km/órás széllökések nyomán számos útszakaszon nehezíti hófúvás a közlekedést, csak Vas megyében mintegy 90 útszakasz érintett. A viharos széllökések gyakorlatilag azonnal visszahordják a havat a burkolatra ezért Vas megyében a Lócs és Csepreg, a Szombathely és Bucsu, valamint a Karakó és Jánosháza közötti mellékút egy-egy szakaszán van érvényben teljes útzár. Győr-Moson-Sopron megyében három alsóbbrendű úton vezettek be teljes pályás korlátozást: a Vitnyéd-Csapod-Iván, a Nemeskér-Egyházasfalu összekötő úton, valamint Egyházasfalu és Szakony között, a Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő úton pedig félpályás korlátozás van érvényben. Tolna megyében pedig a 61-es és 65-ös főúton az intenzív havazás és hófúvások miatt pedig átmenetileg korlátozzák a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek közlekedését. A hófúvásos szakaszokon ráadásul a látási viszonyok rosszak, a látótávolság lecsökkenhet akár néhány méterre is. Ugyanakkor elzárt település nincs ezekben a megyékben sem. Az intenzív havazásban érintett területeken, főleg a mellékutak egyes szakaszain téliesebb útviszonyokra számíthatnak a közlekedők, de a gyorsforgalmi úthálózat jól járható.

A meteorológiai előrejelzések szerint kedden az ország teljes területén változó intenzitású havazás várható. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre 5-10 centiméternyi friss hó, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megye határhoz közeli, déli részein pedig akár 10-20 centiméternyi friss hó is hullhat a mai nap folyamán. A havazás mellett elsősorban a Dunántúlon, főleg a nyugati és déli részeken, valamint a Bakonyban várható átlagosan 40-60 km/órás széllökés, ami így hófúvásos szakaszokat eredményezhet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfő óta a hófúvásban és a havazásban érintett területeken nemcsak a preventív, megelőző szórási munkákat végezte el, hanem 12 órás váltott műszakokban ezúttal is több száz munkagép végez folyamatos rotációban hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Hétfő óta eddig összesen 5300 tonna sót és 628 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki az érintett területekre. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy a viharos, nagyobb erejű szeles időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes, mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra. A társaság ezért valamennyi bevethető járművét továbbra is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon is folyamatosan be tudjanak avatkozni, csak Vas megyében 130 munkagép dolgozik az érintett területeken napok óta.

A teljes lista, kedd délutáni helyzet:

A teljes lista, kedd délutáni helyzet:

