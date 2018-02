Megdőltek a hidegrekordok, a hófúvás a következő napokban is gondot okozhat - a nap hírei

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 0,9 százalékos szintjén a monetáris tanács. A magyar és az ukrán külügyminisztérium is elítélte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központja elleni támadást.

Országosan és Budapesten is megdőlt a hidegrekord. A Kékestetőn mínusz 12,8 fok volt, az 1971-ben mért mínusz 11,1 fok után. A fővárosban 1986-ban a Széchenyi-hegyen regisztrálták az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet, mínusz 5 fokot. Ma a belvárosban mínusz 5,1, a János-hegyen mínusz 8,2 fok volt. Rekordhideget, mínusz 30 foknál is alacsonyabb hőmérsékletet mértek Ausztriában és Németországban is.

Az elmúlt időszakban háromszor annyi hívás érkezett a hajléktalan-ellátásban működő diszpécserközpontokba, mint az átlagos napokon. Czibere Károly szociális ügyekért is felelős államtitkár úgy fogalmazott: eredményesen vizsgázott a vörös kód intézménye. Szombat óta 154 utcán élő embert helyeztek el hajléktalanszállón, 33-at pedig más típusú intézményben.

Több mint száz baleset történt az ország közútjain a havazás miatt. A hófúvás a következő napokban is gondot okozhat még, főként a Dunántúlon. A rendőrség továbbra is mindenkit arra kér, hogy a megváltozott útviszonyoknak megfelelően, és megfelelő műszaki állapotú autóval közlekedjen. A teherautók közlekedési korlátozását mindenhol feloldották.

Szélsőséges időjárási körülmények között is biztosítottnak tartja az áramellátást a MAVIR. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító tájékoztatása szerint a szükséges kínálat rendelkezésre áll, a magyarországi villamosenergia-rendszer a többszörös hibát is kibírja.

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 0,9 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa és a kamatfolyosón sem. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 0,9 százalék, az egynapos jegybanki betét kamata pedig mínusz 0,15 százalék maradt. A jegybanki alapkamat mértéke 2016. május 25. óta nem változott.

A KSH adatai szerint november és január között 4 millió 436 ezer volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma. Ez 35 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta fél százalékponttal, 3,8 százalékra esett. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az M1-en úgy reagált: jelentős átrendeződés van a foglalkoztatásban, a közfoglalkoztatásból egyre többen tudnak átlépni az elsődleges munkaerőpiacra, illetve külföldről is egyre többen jönnek vissza dolgozni Magyarországra.

Pakson megkezdődhet az első felvonulási létesítmények építése, miután a Paks II. Zrt. hivatalosan átadta a munkaterületet a fővállalkozónak. Az eseményen Süli János, az atomerőmű két új blokkjának megépítéséért felelős tárca nélküli miniszter ismét az olcsó és biztonságos villamos energia garanciájának nevezte a két új paksi blokkot.

Ismét országos intézetté vált a Baleseti Központként működő Fiumei úti Traumatológia. A most már Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet néven működő kórház főigazgatója az InfoRádióban a baleseti sebészek szakmai elismeréseként értékelte, hogy az intézet 10 év után visszanyerte országos hatáskörét. Az intézményben egyedülálló módon éjszakai ügyeletben 16 orvos teljesít szolgálatot.

Bekérette az ukrán nagykövetet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Ungváron ismeretlenek felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodáját. Az épület nagy része kiégett. Egy hónapon belül ez már a második támadás az iroda ellen. A gyújtogatást az ukrán külügyminiszter is elítélte. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága bejelentette, hogy segít a helyreállításban.

Elsőként a Fidesz-KDNP állított mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet az áprilisi országgyűlési választásra. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint az illetékes választási bizottságok mindenhol nyilvántartásba vették a Fidesz-KDNP jelöltjeit. A második legtöbb, 37 nyilvántartásba vett jelöltje az MSZP-Párbeszéd szövetségnek van; a Jobbiknak és az LMP-nek eddig 20-20 jelöltjét regisztrálták.

A Jobbik szerint Magyarországnak részt kell vennie az európai konzultációban, amelyet a francia elnök kezdeményezett. Varga-Damm Andrea elmondta: Vona Gábor, a Jobbik elnöke nyílt levélben fordult Emmanuel Macronhoz, amelyben jelezte, hogy ha a Jobbik győz áprilisban, az általa vezetett új kormány csatlakozna az európai konzultációhoz.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt ígérte, hogy a választások után egy valódi szociális demokráciát építenek. Mindent megtesznek azért, hogy talpra állítsák az egészségügyet és visszapótolják az elmúlt években kivont forrásokat – mondta Karácsony Gergely. A politikus szerint ma Magyarországon szociális válság van.

A Momentum Mozgalom bárkivel kész együttműködni a jelenlegi rendszer leváltása érdekében - jelentette ki a párt elnöke. Fekete-Győr András szerint az együttműködéshez három feltételnek kell teljesülnie: legyen hiteles, őszinte és integratív az ellenzéki jelölt, legyen matematikai esélye legyőzni a fideszes jelöltet, továbbá a többi párt lépjen vissza az esélyes javára. A politikus a Jobbikkal is lehetségesnek tartotta az együttműködést.

Kitilthatják a német önkormányzatok az euro6-os besorolásúnál régebbi dízelautókat a belvárosokból, amikor megnövekszik a levegő légszennyezettsége. A lipcsei szövetségi közigazgatási bíróság két város, Stuttgart és Düsseldorf ügyében döntött, arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy vegyék fel tervükbe a dízelüzemű járművek kitiltásának lehetőségét. Az ítélet több millió autótulajdonost érinthet Németországban.

Két úszó, Késely Ajna és Milák Kristóf kapta a 2017 legjobb utánpótláskorú sportolójának járó elismerést a Héraklész Gálán. Az egyéni sportágak csapat kategóriájában a férfiaknál a 4x200 és 4x100 méteren junior világbajnok úszóváltó lett a legjobb. A nőknél a Biben Karina Klaudia, Bakó Olga kajak kettes végzett az élen. A klasszikus csapatsportágak kategóriájában az U16-os női kosárlabda-válogatott tagjai vehették át az elismerést.

