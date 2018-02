Látványraktár épül a megújult Városliget közelében

Mind a 12 építkezés jól halad – mondta a műsorban Baán László. A Magyar Zene Házának, az új Nemzeti Galériának és az Innováció Házának munkálatai még idén megkezdődnek, így valamennyi projekt építési fázisba kerül – tette hozzá.

A miniszteri biztos szerint néhány hónapos csúszások beleférnek, de nagyobbakra nem számít.

„2021 végére lezárulhat valamennyi építkezésnek a folyamata”

– hangsúlyozta a miniszteri biztos. Az intézmények beköltözése ezt követően – mérettől függően – akár egy évet is igénybe vehet. „Nem egyszerűen visszakapja, hanem egy vadonatúj, megújult Ligetet kap meg a főváros közönsége” – emelte ki.

A Városligetre költött a pénz szakemberek szerint is megtérül – hangsúlyozta Baán László. Szerinte Európában sehol máshol nincs ekkora összefüggő park, mely ilyen gazdag intézményi kínálatot nyújt. Ez egy fantasztikus turisztikai potenciál Budapest számára – tette hozzá a miniszteri biztos. Mint elmondta, a KPMG számításai szerint

a Liget Budapest Projektre fordított állami támogatások 15 éven belül megtérülnek.

Ehhez azonban egységes arculatra van szükség, és arra, hogy a Városliget gazdag programkínálatát a külföldi turistáknak is bemutassák – fogalmazott Baán László.

Raktározási központ

Látványraktárak is lesznek abban a budapesti központban, ami most épül a Szabolcs utcában, hogy befogadja a Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum több mint 350 ezer műtárgyát – árulta el a Liget Budepest Projekt miniszteri biztosa. Az Országos Múzeumi, Restaurálási és Raktározási Központ építése a tervek szerint halad. Ilyen intézmény még nem volt magyarországon – mondta Baán László.

Raktárként és komplex restaurálási központként működik majd az új építmény. „Nemcsak Magyarországon az eddigi legjobbat és legnagyobbat fogjuk ilyen értelemben megépíteni, hanem

európai szinten is a legkiválóbbak közé fog tartozni az intézmény”

– fogalmazott a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. Baán László hangsúlyozta, hogy a múzeumi műtárgyaknak csupán töredéke, amit a közönség lát, továbbá az intézmények feladatainak jelentős hányada a műtárgyak megőrzése és restaurálása.

Ez a föld alatt négy, felette pedig három szintes, összesen 37 ezer négyzetméteres épület már szerkezetkész állapotban van – tette hozzá a főigazgató. A volt Szabolcs utcai klinikák középső traktusában épül az új intézmény. Az egyik épületrészben egy művészettörténeti kutatóintézet jön létre, ahol több mint 1 millió dokumentumot őriznek majd.

Látványraktárak is lesznek ebben a komplexumban és időnként a restaurátorok munkájába is bepillanthat a nagyközönség. A műtrágyak költözése jövő tavasszal kezdődik el és másfél évig is eltarthat – mondta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

Kapcsolódó hanganyagok Baán László: 2021 végére lezárulhat a ligeti építkezés Meghallgatom

Baán László: európai szinten is kiemelkedő lesz az új raktárközpont Meghallgatom

Baán László a városligeti építkezésekről Meghallgatom

Baán László a raktárközpontról Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!