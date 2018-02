Még tart a rendkívüli hideg itthon és Európában - a nap hírei

Az ellenzék által támogatott független Márki-Zay Péter nyerte a hódmezővásárhelyi időközi-polgármester választást. Országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A vasárnapi volt a mostani tél eddigi leghidegebb reggele, Olaszországban és Romániában is rendkívül hideg van. A nap legfontosabb hírei február 25-én.

A szavazatok teljes feldolgozottsága mellett az ellenzék által támogatott független Márki-Zay Péter nyerte a hódmezővásárhelyi időközi-polgármester választást. A politikus a voksok 57,49 százalékot nyerte el, míg a Fidesz-KDNP színeiben indult Hegedűs Zoltán a voksok 41,63 százalékát kapta. A választási részvétel több mint 62 százalékos volt, négy évvel ezelőtt 36,3 százalékos volt a végleges arány. A városban Almási István Fidesz-KDNP-s polgármester halála miatt kellett kiírni időközi választást. A posztért 3 jelölt indult: a volt szocialista Hernádi Gyula támogatottsága nem éri el az egy százalékot.

Országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az 1947-ben elhurcolt kisgazda politikus, Kovács Béla pécs-patacsi szülőházából kialakított emlékházat is átadták. Megemlékezés volt a Terror Háza Múzeumban és aváci rabtemetőben is. Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet megszálló hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.

Még március 5-ig van idejük a pártoknak, hogy jelölteket állítsanak az áprilisi országgyűlési választásra. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint vasárnap reggelig 22 jelölőszervezet összesen 180 egyéni jelöltjét vették nyilvántartásba a választási bizottságok. 4 ével ezelőtt, a jelöltállítás félidejében 170 nyilvántartásba vett jelölt volt.

Több száz fős tömeg fogadta a Gyakorló Jégcsarnokban a phjongcshangi téli olimpiáról hazatért magyar sportolókat. Dél-Koreában a záróünnepséggel értek véget az ötkarikás játékok. A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Knoch Viktor összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya váltó 5 ezer méteren Magyarország első téli ötkarikás aranyát harcolta ki csütörtökön. A sportolók az aranyérem mellett négy pontszerző helyezést értek el. A magyar küldöttség az éremtáblázaton a 21.helyen zárt.

Az előrejelzések alapján egy hétig lesz érvényben az extrém hideg miatt szombaton kiadott vörös kód riasztás. Czibere Károly, szociális ügyekért is felelős államtitkár korábban elmondta: az eljárásrend szerint ilyenkor a hajléktalanokat segítő szervezeteken kívül, szükség esetén a bentlakásos intézményeknek is meg kell nyitniuk kapuikat a rászorulók előtt. A civil és egyházi segélyszervezetek is felkészültek a rászorulók fogadására.

Rekordhideg volt Kékestetőn, a vasárnap hajnali órákban mínusz 17,2 fokig hűlt a levegő és a nappali maximum is mínusz 11 fok alatt volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt közölte: a vasárnapi volt a mostani tél eddigi leghidegebb reggele, országos átlagban is mínusz 9 fok alatt voltak az értékek.

Zárva tartanak Olaszország több részén az iskolák a rendkívüli hideg miatt. Hétfőn szünetel az oktatás a bölcsődéktől az egyetemekig Rómában, egész Közép-Olaszországban és a félsziget déli részének több térségében. A római főpolgármester a közparkokat és a temetőket is lezáratta. Róma területén betiltották a kamionforgalmat is. Az olasz polgári védelem meteorológiai riasztást adott ki az egész országra a Szibériából érkező fagyos levegő és hó miatt.

Romániában erős fagyra és hófúvásokra figyelmeztető másodfokú riasztást adott ki hétfőre a meteorológiai intézet az ország déli és keleti megyéire. A fagyriadó szerint a Kárpátok vonulatától délre és keletre fekvő térségekben, valamint Erdély keleti részén a február végén valaha mért legalacsonyabb értékekhez hasonló hőmérséklet várható, vagyis a hőmérséklet mínusz húsz fok alá eshet.

Bekerülhet a következő német szövetségi kormányba Angela Merkel kancellár, a Kereszténydemokrata Unió legfőbb párton belüli ellenlábasa, a CDU konzervatív irányzatát és fiatal nemzedékét képviselő Jens Spahn. A 37 éves politikus egészségügyi miniszterként folytathatja pályafutását. A CDU-nak 6 tárca juthat a következő kormányban, ha a Német Szociáldemokrata Párt tagsága a március 2-ig tartó pártszavazáson elfogadja a koalíciós szerződést

Az orosz elnök közbenjárását várja a német kancellár és a francia államfő az azonnali szíriai tűzszünet eléréséért. A Vlagyimir Putyinnal tartott telefonbeszélgetésében Angela Merkel és Emmanuel Macron létfontosságúnak nevezte, hogy teljes mértékben végrehajtsák az ENSZ Biztonsági Tanácsa által szombaton egyhangúlag elfogadott határozatot. Ennek értelmében 30 napos tűzszünetet kell haladéktalanul kihirdetni Szíriában.

Kambodzsában minden mandátumot a miniszterelnök vezette néppárt nyert el a szenátusi választásokon. A hatóságok ősszel feloszlatták a legnagyobb ellenzéki tömörülést, a Nemzetmentő Pártot. A szenátus 62 tagjából 58-at kellett megválasztani. A feloszlatott ellenzéki párt tagjai és jogvédő szervezetek antidemokratikus színjátéknak nevezték a szavazást.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!