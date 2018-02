Nagy üzlet az egészségügy – hetilapszemle

A Figyelő a magyar magánegészségügy tulajdonváltásairól, üzleti mozgásairól közöl cikket „Magánegészségügyi bevásárlások” címmel. A világ legnagyobb nyereségrátájával működő üzlete a magánegészségügy. Magyarországon a fogorvosi, nőgyógyászati vagy bőrgyógyászati ellátások a legnépszerűbbek ezen a területen, az utóbbi években pedig

látványosan megnőtt a magánegészségügyet választók száma.

Ezzel egy időben egyre többen látnak üzletet ebben a szektorban. Tavaly nyáron az OTP Bank tőkealapja vette meg a Budai Egészségközpontot a napokban pedig Affidea Diagnosztika vásárolta fel a Főnix Med Zrt.-t. A szakértők szerint 3 milliárd forintos üzlet köttetett. Részletek a Figyelőben.

A HVG Stark Tamás történésszel közöl interjút „Bezáruló putyini levéltárak” címmel. Stark Tamás hangsúlyozta nagy kár, hogy a jó orosz-magyar kapcsolatokból nem profitál a történelemtudomány. Emlékeztetett, hogy a Gulág Emlékbizottság elnöke, Balog Zoltán miniszter két évvel ezelőtt bejelentette, hogy 420 ezer szovjet fogságban elesett magyar katona adatai kerültek elő Oroszországban és utalt arra is, hogy ezek a dokumentumok digitalizált formában hozzáférhetőek lesznek, ám Stark Tamás szerint ez a nagyon fontos program nem valósult meg.

Az orosz történelemtudomány a mai napig nem vesz tudomást arról, hogy tömegesen hurcoltak ki civileket a Szovjetunióba a háború végén .

A kilencvenes években megnyílt orosz levéltárak a putyini érában fokozatosan ismét bezárultak – fogalmazott a történész. Az interjúban olvashatnak még a Bayer Zsolt mint gulág-szakértő kitüntetése körüli botrányról, az ELTE Történettudományi Intézete által közzétett korabeli magyar dokumentumokról és az odaveszett 200 ezer magyar végtisztességéről, a rabtemetők sorsáról is.

A Heti Válasznak Huszti Péter Corvin-lánccal kitüntetett színművész nyilatkozott. „Ma nehezebb a fiatal színészek élete, mint az ő ifjúságában volt” – mondta Huszti Péter a Színház- és Filmművészeti Egyetemen doktori tanácsának elnöke.

„A nehézség pedig abban áll, hogy a színészmesterség megbecsülése csökkent.

A mi időnkben fontosabb volt, amit csináltunk, bár szegények voltunk, de nem a pénzről szólt a színház, a film és az élet sem. Korábban a színház az élethez szólt hozzá, a társadalmi eszmecsere színtere volt. Most ezt átvette a politika – ellopta a show-t” – fogalmazott a színművész. Az interjúban olvashatnak Huszti Péter híd szerepéről is, hiszen épp úgy tagja a Széchényi Akadémiának, mint a Magyar Művészeti Akadémiának és a Corvin lánccal kitüntetett színművész beszél három kötetes életrajzi könyvéről is.

