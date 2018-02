Szél Bernadett: nem kockáztatjuk a hitelességünket

Szél Bernadett szerint fixnek tekinthető az LMP országos listája, a Momentumon kívül más párt esetében nem lát esélyt az együttműködésre. Ennek elvi oka van: "mi vagyunk az a párt, amelyik úgy érkezett a politika mocsarába, hogy mi vagyunk a régi elit kihívói. Úgy gondolom, a politikában a legfontosabb a hitelesség, és mi nem kockáztatjuk a hitelességünket".

Szél Bernadett megerősítette, hogy e-mailben meghívta őt egy kávéra Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, akivel az aláírásgyűjtés után ülnek majd le beszélgetni.

Pálfordulások

A Jobbikkal csak ügyek mentén tudnak együttműködni, a választási kampányban nem - hangsúlyozta az LMP vezetője. A Jobbikkal kapcsolatban azt mondta: "2016-ban Vona Gábor megpróbált egy néppártos fordulatot végrehajtani. Olyanokat nyilatkozott, hogy kivágta a párt lelkét és ő már korábban is tudta, hogy ezt ki kell vágni. Nekem ezzel kettős érzéseim vannak.

Nem hiszek abban, hogy egy politikus hiteles marad akkor, ha pálfordulásokat hajt végre.

Értem, hogy a Fidesz sokszor próbált már ilyet csinálni, de látjuk, hol tart a Fidesz, és azt gondolom, ez senkinek nem lehet minta".

A politikus úgy látja, hogy továbbra is ott vannak Vona Gábor mellett azok a reprezentatív politikusok, akik markánsan jelezték a Jobbik azon szélsőséges időszakát, amelyre Vona Gábor is büszke volt, amikor Magyar Gárda-mellényben vonult be a Parlamentbe. Emiatt a változás és hitelességvesztés miatt nem tudunk együttműködni a Jobbikkal.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje beszélt arról is, hogy nem tudnának együtt kormányozni az MSZP-vel és a DK-val. Hozzátette: a pártnak vagy saját szavazózábisa, ezért nem fognak egy az egyben átszavazni egy másik jelöltre. "Az LMP-s szavazóbázis LMP-s, ők ránk akarnak szavazni" - jelentette ki.

Szél Bernadett az április 8-i országgyűlési választásról úgy fogalmazott, hogy szavazni most már nem jog, hanem kötelesség.

"Orbán Viktor húzza az időt"

Szél Bernadett az InfoRádió Aréna című műsorában hazugságnak nevezte azt a plakátot, amely más ellenzéki vezetőkkel és Soros Györggyel együtt ábrázolja. Az LMP miniszterelnök-jelöltje egyúttal a pártot az Orbán-kormány ellenpontjának tartja.

Nem most van verseny a pártok között, nem az aláírásgyűjtés a verseny, hanem majd a szavazás lesz az április 8-án - mondta az aláírásgyűjtés időszakáról Szél Bernadett.

Az LMP társelnöke bírálta az Orbán-kormányt és azt a plakátot, amelyen olyan ellenzéki vezetőkkel együtt szerepel, akik közül egyik sem a szövetségese. Szerinte a migráció kérdését csak európai szinten lehet kezelni. Feltette a kérdést: mire ment Orbán Viktor az uniós tárgyalóasztaloknál? "Azzal, hogy Lengyelországgal alakít egy véd- és dacszövetséget és gyakorlatilag nekimegy egy csomó uniós tagállamnak, azzal nem kerülünk közelebb a migrációs válság megoldásához. Idejekorán meg kellene találni a megoldásokat, ő pedig húzza az időt" - mondta.

Szerinte ha Orbán Viktor hármat kívánhatna egy aranyhaltól, az egyik biztosan az lenne, hogy tartson minél tovább a migrációs válság, mert ő ebből belpolitikai hasznot kovácsol magának. "Ha elérte volna nyolc év alatt, hogy a bérválság megszűnjön az országban, kiírná a plakátokra. Ha elérte volna, hogy a devizahiteleseket kártalanítja, kiírná a plakátokra. De ő nem ezt csinálja, hanem arról hazudozik, hogy az ellenzéki pártok, konkrétan én mit csinálok".

Az oktatási rendszerről

Szél Bernadett az oktatást és az egészségügyet helyezné a kormányzás fókuszába, zöldpártként erre adnának pénzt. Azt ígérte, hogy megduplázzák az oktatásra jelenleg fordított költségvetési részesedést. "Muszáj ezt a 4000 milliárdot beletenni az oktatásba ahhoz, hogy ez az ország versenyképes lehessen. A világ legjobb oktatási rendszerét hozzuk létre, és mindent vonzani fog magával: jó béreket, jó munkahelyeket, másfajta gazdasági struktúrát, kiugrási lehetőséget a kis- és középvállalkozásoknak. Egy közép-európai Svájc lehetünk, mert a magyar emberek tehetsége nemcsak szlogen, hanem valóság" - sorolta Szél Bernadett.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje jelezte, hogy az adórendszert is átalakítanák a jelenlegi egykulcsos szisztémáról.

