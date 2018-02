Korlátozás az utakon a havazás miatt

Veszprém megyében is hétfő este óta havazik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. még hétfőn elvégezte a szükséges megelőző szórási munkákat, ma reggel pedig mintegy 50 munkagép dolgozik a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon a megyében, hétfő óta mintegy 400 tonna sót juttattak ki az utakra.

Járhatatlan útszakasz vagy elzárt település nincs, de a társaság a 82-es főúton a Veszprémi Arénától egészen a cseszneki szerpentin aljáig korlátozza kedd reggel 9 órától a 7,5 tonna feletti nehézgépjármű forgalmat, hogy elkerülhetőek legyenek a kamionos balesetek, és így a munkagépek folyamatosan tudjanak dolgozni az intenzív havazásban is. A járművek a 83-as főutat tudják egyelőre kerülőútként használni.

A hóeltakarítási munkákat a következő napokban is ütemezetten látja el a társaság. Ez azt jelenti, hogy első körben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak. Az egyes területekre előre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni, főleg intenzív havazás esetén.

