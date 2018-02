Jól sikerült ez a nyolc év, "jobban, mint ahogy vártuk" - értékelte a 2010 óta tartó kormányzást Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Várkert Bazárban tartott 20. évértékelő beszédében.

"Időarányosan talán előrébb is vagyunk, mint ahogy elterveztük" - fogalmazott a kormányfő, kiemelve, hogy 10 év alatt egymillió munkahely létrehozását vállalták, és már 736 ezernél tartanak. A kormányfő értékelése szerint az ország már jobban teljesít, de még nem úgy, ahogy tehetsége alapján képes lenne.

Az ország felértékelődött

A kormányfő úgy fogalmazott: "mi nem csak polgári, de nemzeti kormány is vagyunk".

Azt is kiemelte, hogy Magyarország mára jócskán felértékelődött, "hírünk, ismertségünk, befolyásunk nagyobb, mint azt az ország mérete vagy a gazdasági súlyunk indokolná". Szavai szerint Magyarországon "süllyesztőbe került az euróblabla, a liberális szépelgés, a korrekt semmit mondás".

Budapesten a világos beszéd a divat, "Budapesten azt akarjuk mondani, amit gondolunk, és azt akarjuk cselekedni, amit kimondunk" - jelentette ki Orbán Viktor.

"A szájkosarat visszaküldtük Brüsszelnek, a pórázt az IMF-nek" - mondta a miniszterelnök, közölve, hogy az ország függetlensége a legfontosabb.

A migrációról

A NATO jelentések szerint 2020-ig 60 millió ember indul Európa felé - mondta Orbán Viktor, aki arról is beszélt, hogy a migráció a kevert népességű nyugat felől is fenyegetni fogja Magyarországot. "A veszélyt brüsszeli, berlini és párizsi politikusok hozzák a fejünkre, azt akarják ugyanis, hogy Magyarország is vegye át az ő politikájukat, azt a politikát, amely bevándorlóországgá tette őket, és megnyitotta az utat a keresztény kultúra hanyatlása és az iszlám térnyerése előtt".

"Nem fogjuk tétlenül nézni, hogy vannak, akik a Soros-terv végrehajtásán mesterkednek, és ha kell, egyre erősebb jogi fegyvereket vetünk majd be" - hangsúlyozta a kormányfő.

Első lépésként hivatkozott a Stop Soros törvénycsomagra, kifejtve: a migrációval és migránsokkal való foglalatosságot nemzetbiztonsági engedélyhez kötik, a migránsbarát nem-kormányzati szervezeteknek (NGO) szánt külföldi támogatás egy részét átirányítják a határvédelemre, teljes pénzügyi átvilágítást rendelnek el, s akik nem hagynak fel a veszélyes terveikkel, azokat egyszerűen kitiltják, "legyenek bármilyen hatalmasok, vagy gazdagok".

"Harcolni fogunk a nemzetközi arénában is" - emelte ki, jelezve: hétfőn átadja az Európai Tanács soros elnökének azt az európai törvényjavaslatot, amely megoldhatja az európai határok légmentes védelmét.

