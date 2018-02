Családkutatást az emberek lelkesedése tartja életben

Ari Ilona, a Családkutató Klubjának vezetője szerint nagy igény van a családtörténet-kutatók összefogására. A Családkutató klub immár hat éve működik Szolnokon, amely a hasonló kutatással foglalkozó szervezeteket fogja össze. A klubvezető azt is elmondta, hogy országszerte több tízezren foglalkoznak családkutatással: a Magyar Családtörténet-kutató Egyesületnek több mint ezer tagja van, illetve kisebb klubok, Facebook-csoportok és sokan például önállóan is folytatnak kutatásokat.

„Egy nagyon nagy problémánk van, hogy az adatvételelem megnehezíti a családtörténet-kutatást” – mondta Ali Ilona az InfoRádióban. Az adatvédelmi szabályozás az 1895 óta vezetett polgári anyakönyvek kutatását nem teszi lehetővé. Ari Ilona hozzátette, így csak az a megoldás maradt, ha a kutatók támogatói nyilatkozatot szereznek be, amely feljogosíthatja őket a kutatásra.

A Családkutató vezetője szerint a szigorú szabályozásnak nincs sok értelme, mivel aki vissza akar élni mások személyes adataival, azt egy ilyen szabályozás nem tántorítja el, a családtörténet-kutatást viszont jelentősen megnehezítheti.

Keressük a gyökereinket

„Ha végigtekintünk a 20. század viharain, bizony nagyon sok család szétszóródott, és sokan szeretnék megtalálni a csalaádtagjaikat” – fogalmazott Ari Ilona. Szerinte a „kellemes fáradsággal” járó családtörténet-kutatás éppen a családi kötelékek megerősítésében segíthet. Egy-két év alatt új információkhoz is hozzá lehet jutni, sőt van, aki több mint tíz év kutatás során igen komoly eredményeket is elért, vagy már könyvet is megjelentetett. Érdekesség, hogy az idősebb korosztály a legaktívabb, és nemcsak az ősöket, hanem a ma élőket is felkutatja.

„Sokan beszélnek a család széthullásáról. Biztos, hogy a szerepe megváltozott, és ennek vannak negatív hatásai is”

– mondta Ari Ilona, de jelezte, a kutatás éppen e negatív hatásokat tudja ellensúlyozni. A családkutató szerint a családi emlékezet is átalakult, például korábban akár 150 évre visszatekintve is megőriztek emlékeket, ez mára eltűnőfélben van, és a generációk közti kommunikáció is ritkább.

„Ezért indítottuk el az ifjúsági pályázatot is: azok a családok, ahol a gyerekekkel még leülnek és beszélnek a régi dolgokról, ott inspiráljuk a gyerekeket, hogy valamilyen formában rögzítsék ezeket a történeteket” – mondta Családkutató Klub vezetője.

A témáról bővebben az InfoRádió Családi hét című magazinjában hallhatnak, hétfő este fél nyolckor.

Kapcsolódó hanganyagok Adatvédelmi akadály a családkutatás útjában Meghallgatom

Egyre rövidül a családi emlékezet Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!