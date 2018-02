Hivatalosan is megkezdődött az országgyűlési képviselő-választási kampány időszaka. A jogszabály szerint kampánytevékenység az, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz pedig például a plakát, a választók jelölt vagy jelölőszervezet általi közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. A szavazás napján már nem lehet választási gyűlést tartani. Jelöltenként legfeljebb mintegy 5 millió forintot fordítható a kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint az április 8-i országgyűlési választáson az emberek nemcsak a következő 4 évről, hanem a következő évtizedekről is döntenek. Szél Bernadett ország-értékelő beszédében úgy vélte: csak egy teljes korszakváltás szolgálja az ország érdekeit, új alapokra kell helyezni mindent. Azt is hangsúlyozta, hogy az is dönt, aki otthon marad. Szél Bernadett az Orbán kormány politikáját bírálva a többi között arról is beszélt: addig nincsen sikeres ország, amíg családok százezrei nélkülöznek.

Összesen 12 intézkedést tartalmazó programot hirdetett kampánynyitó rendezvényén a Demokratikus Koalíció. A párt elnöke azt mondta: a kormányváltás utáni első napon megvalósítja ezeket a lépéseket. Gyurcsány Ferenc a többi között arról beszélt: ingyenessé teszik az alapvető gáz-, villany- és vízfogyasztást, az internetet, másfélszeresére emelik az egészségügyiek bérét, harmadával a családi pótlékot. Emellett eltávolítják Polt Péter legfőbb ügyészt, módosítják a választójogi törvényt, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt Magyarországon, és leállítják a paksi bővítést.

Közös ünneplésre hívja a demokratikus ellenzéket március 15-én az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely nyílt levelében úgy fogalmazott: március 15-én változáshoz meg kell mutatni, hogy az elégedetlenek többen vannak, mint a Fidesz hívei. Úgy vélte. még ha a pártok nem állapodtak is meg abban, milyen konstrukcióban működnek együtt a választáson, ha egyáltalán lesz ilyen együttműködés, március 15-én kiállhatnak közös értékeik, a demokrácia és a szabadság mellett.

A polgári Magyarországot nevezte az április 8-i országgyűlési választás tétjének Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely a Magyar Időknek úgy fogalmazott: ez egyszerre jelenti a békés fejlődés és építkezés folytatását, valamint az európai bevándorlási válságnál a biztonság fenntartását. Gulyás Gergely úgy vélte: április 8-án a kormány migrációs politikájáról is döntenek a szavazók. A Fidesz-KDNP országos listáját a február 26-i országos választmány hagyja majd jóvá.

Új béremelési javaslatcsomagban állapodott meg Bosch miskolci üzemének vezetése és az érdekképviselet, így várhatóan nem tartják meg a vasárnapra tervezett sztrájkot. A német érdekeltségű társaság közölte: a munkaadó és a szakszervezet álláspontja közeledett egymáshoz, további alapbéremelésen felül egyes bérelemeket is átcsoportosítottak. A tájékoztatás szerint a cégnél a termelés zavartalan. Az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete korábban azt közölte: fenntartja a sztrájkkészültséget.

Az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítését javasolja a német külügyminiszter, ha sikerül megállapodni a békefenntartásról Kelet-Ukrajnában. Sigmar Gabriel a müncheni biztonságpolitikai konferencián beszélt erről. Eddig az egységes európai álláspont az volt, hogy a szankciók mindaddig érvényben maradnak, amíg nem teljesülnek maradéktalanul a válság politikai rendezését célzó minszki megállapodások. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár továbbra is a minszki megállapodást végrehajtásának folytatását sürgeti.

Az idén szentté avatják VI. Pál pápát, aki elődje, XXIII. János után a II. Vatikáni Zsinatot felügyelte és befejezte. Ferenc pápa csütörtöki döntését most hozta nyilvánosságra a Szentszék. VI. Pál 1963 és 1978 között vezette a katolikus egyházat. 2014-ben avatták boldoggá, miután hitelesítettek egy személyéhez kötődő csodás gyógyulást. Február elején egy vatikáni teológiai és orvosi bizottság egy második csodát is hitelesített, így nincs akadálya a szentté avatásnak.

Erős, a Richter skálán mért 7,2-es fokozatú földrengés rázta meg Mexikó déli és középső vidékét. A rengésnek nincsenek áldozatai, de a belügyminisztert a helyszínre szállító helikopter leszállás közben egy mezőn két teherautóra zuhant egy mezőn és a földön legalább 13 ember halt meg és 15 ember megsérült. A tárcavezetőnek nem esett komolyabb baja. Mexikóvárosban és az ország déli részén csaknem egymillió háztartás maradt áram nélkül a földrengés miatt.

Valamennyi segélyszervezet átvilágítását sürgeti a haiti elnök az Oxfam brit segélyszervezet munkatársai által elkövetett szexuális visszaélések után. A politikus a Reuters hírügynökségnek úgy fogalmazott: a feltárt eset csak a jéghegy csúcsa. Haiti elnöke szerint például az Orvosok Határok Nélkül 17 munkatársát is haza kellett küldeni.

Újabb 16 vírusos megbetegedést regisztráltak a phjongcshangi téli olimpia szervezői. A házigazdák közleménye szerint az önkéntesek és a biztonsági személyzet tagjai között ezzel 261-re emelkedett a fertőzöttek száma, és 44-en közülük még karanténban vannak. A norovírusos megbetegedés szennyezett étel vagy víz útján terjedhet.

