Több ezer köztisztviselő sztrájkolt – a nap hírei

A villamosenergia-törvény módosítását kezdeményezi a kormány a napenergia arányának növeléséért – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a kormányinfón elmondta: kötelezni akarják az elosztókat, hogy vegyék át a megtermelt áramot a kisteljesítményű napelemparkoktól. A kormány kiemelt célja, hogy az országnak ne legyen szüksége áramimportra. A miniszter arról is beszélt: Magyarország mindaddig folytatja a tárgyalásokat az ENSZ migrációs javaslatairól, amíg érdemben befolyásolni tudja az elképzeléseket. Ismét visszautasította a világszervezet állításait, miszerint a migráció kedvező lenne a gazdaságra.

Minden korábbinál több villamosenergiát termelt tavaly a Paksi Atomerőmű, és a hazai erőművek közül legolcsóbban biztosította az áramot – jelentette ki Hamvas István vezérigazgató. A blokkok teljesítmény-kihasználása szintén rekordértékű, 91,9 százalék volt 2017-ben, világszinten is kiemelkedő. Paks a hazai fogyasztás 37,5 százalékát elégítette ki, miközben a magyarországi áramimport 28,6 százalék volt tavaly.

Több mint 7300 önkormányzati köztisztviselő sztrájkolt ma magasabb fizetésért, és a szakszervezet arra számít, hogy pénteken is ugyanennyien nem veszik majd fel a munkát. Hétfő estig tart a munkabeszüntetés, amelynek idején csak halaszthatatlan ügyeket lehet intézni. A munkabeszüntetést azért hirdették meg, mert a több mint 18 ezer önkormányzati köztisztviselőnek tíz éve nem emelkedett a keresete, a kormány pedig nem ül velük tárgyalóasztalhoz.

Vasárnap folytatódik a sztrájk a Bosch-konszern miskolci üzemében a mai eredménytelen bértárgyalás miatt. Az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete közleménye szerint a munkáltató elzárkózott a helyzet megoldásától. Az érdekképviselet még nem döntött a vasárnapi munkabeszüntetés idejéről. A Bosch-konszern egyik miskolci gyárában hétfőn bérkövetelés miatt tartott két órás munkabeszüntető sztrájkot a szakszervezet.

Akár 4-5 éven belül megnyílhat a Dobogóra tervezett dél-budai centrumkórház a beruházás koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos szerint. Bedros Róbert az InfoRádiónak elmondta, hogy a tervek szerint a felnőtt-ellátásban egyágyas szobákat alakítanak ki, a gyermekosztályon pedig a szülő egy szobában aludhat majd beteg gyermekével. Néhány héten belül kiírják a tervpályázatot.

A pályázó hét magyar város közül Debrecent, Győrt és Veszprémet ajánlja az Európa 2023-as Kulturális Fővárosa projekt döntőjébe a független nemzetközi szakértői testület. A brüsszeli testület szakértői a napokban Budapesten választották ki a szűkített listára kerülő három várost. A tanácsadó testület 2018 végén tér vissza és tesz ajánlást az Európa Kulturális Fővárosa pályázat magyarországi nyertesére.

Egész éves viharjelzést kér a Belügyminisztériumtól a Balatoni Szövetség. A szervezet indoklása szerint erre a horgászok, vitorlázók biztonsága, valamint az időjárásban tapasztalható globális változások miatt lenne szükség. Balassa Balázs, a szövetség elnöke elmondta: a mostani enyhe télben még decemberben is sok horgász és vitorlás volt a vízen. Tavaly jóval több vihart jeleztek a viharjelző rendszerek.

Nincs egyetértés az uniós tagországok külügyminiszterei között a nyugat-balkáni államok csatlakozásának időpontjáról. A tárcavezetők pénteken, a tanácskozás 2. napján találkoznak az érintett államok képviselőivel. Az Európai Bizottság múlt heti állásfoglalása szerint 2025. tekinthető a leginkább esélyes két ország, Szerbia és Montenegró esetében a csatlakozás legkorábbi lehetséges időpontjának. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban többször is ennél gyorsabb integrációt sürgetett.

Németország készen áll a vitatott ügyek megtárgyalására és a kétoldalú kapcsolatok javítására Törökországgal – mondta a kancellár. Angela Merkel Berlinben tárgyalt a török miniszterelnökkel. A német kancellár hozzátette: Németország mindig is elítélte a 2016-ban történt törökországi puccskísérletet, de azt is kívánja, hogy az arányosság elve alapján folytassák a történtek igazságügyi feldolgozását. Binali Yildirim azt hangoztatta, hogy hazájában érvényesülnek a jogállami elvek.

Megkezdődött a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál. A nagyjátékfilmes versenyprogramban 24 munka mutatkozik be, közülük 19 indul az Arany Medvéért és az Ezüst Medvékért. A rövidfilmes szekcióban Bucsi Réka is szerepel Solar Walk című animációs filmjével. A Panorama szekcióban is van magyar alkotás, Bogdán Árpád Genezis című filmje. Tenki Réka a fesztivál Shooting Stars című programjában mutatkozik be.

Tizenhét rendbeli, előre megfontolt gyilkosság miatt emelnek vádat a szerdai floridai iskolai lövöldözés gyanúsítottja ellen - értesült a Washington Post. A lap beszámolója szerint a 19 éves Nikolaus Cruz először csak egyetlen lövést adott le, megvárta, amíg a diákok kiözönlöttek a termekből, és akkor kezdett ámokfutásába. A rendőrség szerint a gyanúsított gázmaszkban, félautomata fegyverrel érkezett a helyszínre, több tárnyi lőszer és füstgránát volt nála.

