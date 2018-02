Ütik a 2-es metrót, mi lesz ennek a vége?

Egymástól független balesetek, de a forráshiányból fakadó problémák is nehezítették a 2-es metró közlekedését. Az InfoRádió a Metróért Egyesület elnökét kérdezte.

Az elmúlt hetekben több baleset is történt a 2-es metró vonalán: az egyik üzemszünetben történt, amikor egymásba rohant két karbantartást végző szerelvény, később a Széll Kálmán téren egy utas szorult be a szerelvények közé. Ezt követően két váltóhiba is történt, ami a Metróért Egyesület elnöke szerint tipikusan a forráshiány miatt fordulhatott elő.

Bíró Endre az InfoRádiónak azt is elmondta, hogy a 2-es metrót ugyan 2005 és 2007 között részlegesen felújították, azonban a reggeli csúcsforgalomban körülbelül 2,5 pereceként áthaladó közel 200 tonnás súly jelentősen rongálja a váltók kapacitását.

„A héten talán kétszer is utaztam a 2-es metróvonalon, és a Deák téren tapasztalom, hogy

van egy olyan váltó, amelyik akkorát üt a szerelvényen, amely az én megítélésem szerint már a szerelvénynek a műszaki állapotára is hatással lehet. Attól tartok, hogy nincsen pénz cserére”

– mondta a Metróért Egyesület elnöke.

Hozzátette, a metró akkor működhet jól, ha a járművön belül minden szerkezeti egységre kidolgozzák, hogy mennyi a várható élettartama: amikor az eszköz eléri a várható élettartam 70-80 százalékát, akkor azonnal ki is cserélik. Bíró szerint jelenleg a BKV-nál ezt csak akkor teszik meg, amikor már az eszköz meghibásodott.

