Itt egy hasznos BKK-térkép

Eddig egy kevésbé részletes, sematizált, a főbb csomópontokat és átszállási helyeket bemutató térképe volt az éjszakai vonalhálózatról. Mostantól azonban elérhető a BKK új, a főváros és a környező települések teljes éjszakai hálózatát feltáró térképe, amely részletgazdagabb, minden megállóhelyet annak nevével szerepeltet, egyértelműbb módon mutatja be az átszállási kapcsolatokat, és további információkat is tartalmaz az adott járatokról, ezzel is elősegítve a teljes körű útvonaltervezést - közölte a BKK.

Feltüntették azokat az éjszakai hálózati fejlesztéseket is, amelyeket a közelmúltban vezettek be a fővárosi szolgáltatók: 2017 decembere óta péntek és szombat esténként éjjel fél egyig jár az M2-es és az M4-es metró, és az M2-es metróhoz csatlakozó utolsó HÉV-szerelvények is a korábbinál később indulnak a H5-ös és a H8-as vonalon. A BKK az éjszakai járatok közlekedését bemutató térképet is folyamatosan frissíti az aktuális változásoknak megfelelően.

Az új térkép már megtalálható a BKK honlapján.

