Ilyen lesz a budapesti szuperkórház

Bedros Róbert, a dél-budai centrumkórház miniszterelnöki biztosa a Magyar Időknek nyilatkozott a beruházásról.

Mint mondta: nem túlzás azt mondani, hogy olyan volumenű egészségügyi beruházás, mint a dél-budai centrumkórház, az elmúlt száz évben nemcsak Budapesten, de az egész országban sem volt. A dél-budai szuperkórház a főváros legjelentősebb kórházfejlesztésének, az Egészséges Budapest programnak is a legnagyobb építkezése. Egy ekkora projektnél négy hónap igazán nem nagy idő, hiszen külföldi példák alapján tudjuk, hogy egy új kórház építésénél csak az orvosszakmai, ellátás-szervezési és orvostechnológiai előkészületek két-három évig is eltartanak. Az elmúlt időszakban nekünk is az volt az első és legfontosabb feladatunk, hogy lefektessük azokat a szakmai elvárásokat, amelyeknek az épülő kórháznak meg kell felelnie. Ennek alapján készült el az a koncepció, amelyre már ki lehet írni az építészeti tervpályázatot. Egy teljesen új, körülbelül ezerágyas centrumkórház épül Dél-Budán, amely a nap 24 órájában, a hét hét napján minden sürgős esetet képes lesz ellátni.

– Mikorra várható a pályázati kiírás?

– Néhány héten belül.

– Mikor indulhat a beruházás, illetve mikor fogadhatja az első betegeket a dél-budai centrumkórház?

– Amennyiben minden a megfelelő ütemben halad, úgy két évben belül megkezdődhet az építkezés. Azért nem hamarabb, mert először le kell záródnia a tervpályázatnak, legyen egy végleges és elfogadott terv, valamint a terület megközelíthetőségét is biztosítani kell, vagyis kialakítani az úthálózatot. Szándékaink szerint négy és fél, öt év múlva át lehet adni a kórházat.

– Milyen módon tervezik megközelíthetővé tenni a Dobogó városrészt, ahová a centrumot tervezik?

– Az új kórház megépítése nyilvánvalóan jelentős úthálózat-fejlesztést igényel, ez azonban nem a mi kompetenciánk, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumé. Az biztos, hogy a kórház az autópályáról könnyen elérhető lesz, hiszen külön lehajtósáv épül az M1-es és M7-es autópálya közös szakaszáról és a régi 7-es útról is. A környék autóbuszos és távolsági buszos ellátottsága kiemelkedő, mindössze új megállókkal kell majd bővíteni az útvonalakat. A tervezett új Galvani híddal pedig egy új körgyűrű jön létre, amely közvetlenül beköti Dél-Budát a város pesti oldalának vérkeringésébe.

– Ez lesz az Egészséges Budapest program egyetlen zöldmezős szuperkórház-beruházása.

– Igen, és ez azt jelenti, hogy jelentős szabad területtel gazdálkodhatunk. Ez pedig nemcsak magában a kórházépületben jelent szinte korlátlan lehetőségeket, hanem például abban is, hogy terveink szerint saját mentőállomást és két mentőhelikopter-leszállót (heliportot) is kialakíthatunk. A zöldmezős beruházással olyan kórház épülhet, amely a XXI. század minden kihívásának megfelel majd mind az infrastruktúra, mind a betegellátás, mind az oktatás tekintetében, és az új intézmény a jövő eszközparkjának fogadására is készen áll majd.

– A szinte korlátlan lehetőségek azt jelentik, hogy akár kompromisszumok nélküli kórházat is álmodni lehet ide?

– Bizonyos értelemben nemcsak lehet, de kell is kompromisszumok nélküli kórházban gondolkodni. A tervezésnél kizárólag a betegek érdekeit szabad szem előtt tartanunk, azt, hogy ők a leghatékonyabban és a legkorszerűbb körülmények között gyógyulhassanak. Minden építészeti és technológiai megoldás kiválasztásánál a betegbiztonság az elsődleges szempont. Az épület üzemeltetését például szuperbiztonságos informatikai rendszerek felügyelik majd. De a biztonságot szolgálja a hagyományos és az infokommunikációs akadálymentesítés, a speciális betegazonosító és betegtájékoztató rendszer, a gyors diagnosztikai eszközök széles tárháza, a legmodernebb műszerezettség vagy a tervezett robotsebészeti műtő is. Mindemellett a lehető legkellemesebbé fogjuk tenni a gyógyulási és a munkakörnyezetet, elképzeléseink szerint napfényes, tágas betegszobákban gyógyulhatnak majd a betegek, és az orvosi, valamint a nővéri pihenőket is a kor színvonalának megfelelően alakítjuk ki. A koncepcióink­ban az is szerepel, hogy a dolgozók gyermekeinek egy óvoda és egy bölcsőde is helyet kap majd. A szuperkórház megnevezés minderre utal. Ez ugyanolyan közkórház lesz, mint bármelyik másik centrum, ahol azonban a betegek a legmagasabb színvonalú, csúcstechnológiás, „szuper” körülmények között és eszközökkel gyógyulhatnak.

– A legmodernebb kórházakat ma már igyekeznek úgy kialakítani, hogy – főként a kórházi fertőzések visszaszorítása, valamint a változó betegellátási igények miatt – egy-két ágyas kórtermek legyenek, mozgatható falakkal. Itt vannak-e ilyen tervek?

– A dél-budai centrumkórházban a terveink szerint döntően egyágyas kórtermeket alakítunk ki. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy ez hatékony eszköz a kórházi fertőzések visszaszorításában, de az ilyen elhelyezéssel az eleséses kórházi balesetek száma is csökken. Mindezek mellett az egyágyas kórtermekben az egészségügyi dolgozók is hatékonyabb, pontosabb munkát tudnak végezni, mert nincs olyan tényező, amely megosztaná a figyelmüket, így személyre szabott gyógyítás és ápolás valósul meg.

– Az eddigi hírek szerint egy modern tömbkórház lesz a dél-budai.

– A XXI. századi egészségügyi intézményekben nagyon fontos az egyes szakmák közötti folyamatos, pontos és gyors kapcsolat biztosítása. A régi, pavilonrendszerű egészségügyi intézményekben nincs meg a fizikai összeköttetés a különböző részlegek között, ez pedig akut esetekben emberéleteket is veszélyeztethet. Ennek fényében kizárólag tömb- vagy más szóval magkórházban gondolkodhatunk. Az elképzelésünk az, hogy egy olyan komplexumot hozunk létre, amelyben a betegeknek a jelenlegihez képest jóval rövidebb lesz az ellátási ideje, hiszen a tömbkórházi megoldás lerövidíti a fizikai betegutakat is.

– Tudják-e már, mennyi orvos, ápoló és egyéb személyzet kell majd a tervezett kórház működtetéséhez?

– A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház aktív osztályai fognak átköltözni a dél-budai centrum egy részébe. Ily módon a humánerőforrás nagy részét az ottani dolgozók fogják adni. A fennmaradó profilok humánerőforrás-igényén jelenleg is aktívan dolgozunk, de többek között például a gyermekellátásét, a Semmelweis Egyetemmel való együttműködéssel tervezzük megoldani.

– Teljesen kiürítik a Szent Imre-oktatókórházat?

– Erről szó sincs. Egyrészt a Szent Imre-kórház fejlesztése folytatódik az Egészséges Budapest programban, hiszen addig is magas színvonalon kell tudnunk ellátni a környék betegeit, amíg a dél-budai centrumkórház fel nem épül. De ezek a beruházások azután sem vesznek kárba, hogy a szuperkórház megnyit, terveink szerint ugyanis a Szent Imre-oktatókórház lesz annak a külső telephelye, itt folyik majd például a mozgásszervi operációra váró betegek műtétre felkészítése, illetve utókezelése. Vagyis az intézmény jelenti majd az ellátási terület rehabilitációs hátterét, és a régió krónikusbeteg ellátásában is kiemelt szerepe lesz. A gyógyvízre alapuló gyógyszálló megépítése pedig a hasznosságán túl az intézmény bevételeit is növelheti – akár részben gyógyturizmus formájában – a szabad kapacitások terhére.

– Említette az együttműködést a Semmelweis Egyetemmel. Ez nyilván kiterjed arra is, hogy a centrumkórház az egyetem fontos oktatási bázisa is lesz.

– A kórház szerkezeti struktúráját is úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen a jövő orvosainak gyakorlati oktatására. Több kisebb tanterem mellett egy nagy auditóriumot tervezünk, ahol LED-falakon lehet a műtéteket követni vagy akár a szövettani leleteket látni, értékelni. A gyógyítási környezethez hasonlóan kimagasló oktatási környezetet is szeretnénk teremteni a jövő orvosgenerációja számára.

– A budai gyermekek ellátása enyhén szólva is elégtelen. Ezt a problémát is orvosolni fogják?

– Budán most valóban megoldatlan a gyermekellátás, és ennek hátrá­nyait gyakorló kisgyermekes apukaként magam is megtapasztaltam.

A gyermekellátást a Honvédkórház bázisára épülő észak-budai centrumkórház esetében a Bethesda Gyermekkórház, míg a Szent István–Szent László Kórházban kialakítandó dél-pesti centrum a Heim Pál Gyermekkórházzal együttműködésben oldja meg. A dél-budai centrumban ugyanolyan ellátást kell kapniuk a betegeknek, legyenek felnőttek vagy gyerekek, mint a többi centrumban. Terveink szerint 300 ággyal üzemel majd a dél-budai centrumkórház gyermekrészlege, ahol olyan kétágyas kórtermekben fogadják majd a kis betegeket, amelyekben a hozzátartozók elhelyezése is biztosított. Mivel egy blokk-kórházban gondolkodunk, a gyermekellátás a felnőttektől elszeparálva, de a mellett működik majd, beleértve az összes létező orvosszakmát és diagnosztikát. Természetesen a gyermekellátást is kiszolgálja majd a helyi mentő- és a légimentő-állomás, ami itt egyedülálló lehetőség.

