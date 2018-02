A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke keddi, Nyíregyházán megtartott fórumán emlékeztetett, a Fidesz jelenlegi jelentős többségét az biztosítja, hogy 96 egyéni választókerületet nyert meg 2014-ben.

Az ellenzéki összefogás fontosságát hangsúlyozva Gyurcsány Ferenc rögzítette,

ezért volt "kötelező" egyéniben megállapodni, ennek eredményeként pedig hatvan helyen nem indít jelöltet a párt.

Ebben messze a DK hozta a legnagyobb áldozatot - jelentette ki.

Az országos listáról szólva megjegyezte, "az MSZP is bent lesz és nyilván mi is bent leszünk", emiatt nem kell kompromisszumot kötni a párt politikájában, vagyis jobban megmutatkozik a DK egyértelműbb, "polgáribb, erős európai elkötelezettségű" karaktere. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel az MSZP is jobban megmutathatja pozitív értelemben vett kompromisszumkészségét, hagyományos szociáldemokrata karakterét.

"Remélem, hogy mire eljön a választás napja, addigra alapvetően tiszta lesz a képlet és nem fognak legalább demokratikus oldalról riválist, ellenfelet látni sem a jelöltjeink, sem pedig a szavazók" - fogalmazott az ellenzéki politikus.

A fórumon Gyurcsány Ferenc bemutatta az MSZP és a DK közös nyíregyházi jelöltjeit, az 1-es választókerületben a DK támogatásával induló Csabai Lászlónét, Nyíregyháza volt MSZP-s polgármesterét, a 2-esben pedig a DK-s Helmeczy László ügyvédet, korábbi fideszes megyei közgyűlési vezetőt. Utóbbi jelölt párthovatartozására utalva a Demokratikus Koalíció elnöke elmondta, nem Helmeczy László változtatott pártot, amikor csatlakozott a DK-hoz, hanem ennyire megváltoztak politikai határok.

Az, amit a Fidesz a 1990-es években különböző ügyekben gondolt és amilyen világot képviselt, azt már nem a Fidesz képviseli, hanem a DK, tehát "bizonyos értelemben, láss csodát, én vagyok a leginkább Orbán-követő" - jelentette ki Gyurcsány Ferenc. Hozzátette, mindaz, amitől sokaknak frissnek tűnt a Fidesz a 90-es években, amiért nagy volt a támogatottsága - vagyis "az egyenes, őszinte, kemény beszéd miatt" - , az ma már a DK-t jellemzi.

A megjelent pártszimpatizánsok előtt Gyurcsány Ferenc megerősítette, az országnak többre van szüksége, mint egy kormányváltás és sokkal kevesebbre, mint egy forradalom. Mint mondta, nem lehet kockáztatni a megmaradt, hétköznapi biztonságot és ezért a választásokon kell legyőzni Orbán Viktor rendszerét.

Olyan mély átalakítást kell hozni, amely messze túlmutat egy szokásos kormányváltáson, hiszen a legtöbb nagy kérdésben, "mint a tűz és a víz", úgy állunk egymáshoz - mondta a DK elnöke.

