"Agyi defibrillátor" vethet véget az epilepsziás rohamoknak

Az epilepsziás rohamok automatikus megszüntetésére képes új találmányról számol be a Nature Communications tanulmánya, melynek szerzői között magyar tudósok is megtalálhatók.

Berényi Antal, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közös Lendület Kutatócsoportjának vezetője elmondta, amennyiben a gyógyszeres terápiák nem vezetnek eredményre, akkor a sebészi beavatkozás is segíthet, például az epilepszia kezelésében. Az InfoRádiónak hozzátette azt is, hogy a műtét akkor lehet eredményes, ha egy jól körülhatárolható területről van szó, azonban az agy nem minden területén lehet ilyen beavatkozást elvégezni. „Itt jönnek képbe az elektromos eljárások, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy

elektromos impulzusokat juttatunk be az agyszövetbe, ezzel befolyásoljuk az ott lévő idegsejtek működését és megpróbáljuk helyreállítani a rendes működési mintázótokat”

– magyarázta Berényi Antal. Hozzátette, hogy az elektromos eljárás alatt az elektródát közvetlenül az agyszövetbe beépítik, például a parkízónkor gyógyítása során, de az eljárást úgy is elvégezhetik, hogy a koponyacsonton vagy a fejbőrön keresztül vezetik át az agyszöveten az elektromosságot.

Berényi elmondta, hogy a klinikai rutinban is használnak elektromos ingerléseket, remélve, hogy egy kumulatív hatást elérjenek, ami akár hosszútávon is képes az agyműködést befolyásolni. Ennek a hatékonysága egyelőre nem meggyőző: egy epilepsziás roham esetén, amikor pár másodperces reakcióra lenne szükség, egy ilyen eljárás nem tudna azonnali segítséget nyújtani, tette hozzá a kutatócsoport vezetője.

„Az elmúlt években azzal töltöttük az időnket, hogy megpróbáljunk egy olyan ingerlési technikát, egy olyan áramkört és egy ingerlési mintázatot kidolgozni, amivel ez a kívánt hatékonyság emberben is elérhető. Most jutottunk el arra a pontra, hogy azt mondhatjuk, valóban az emberi agyat is valós időben tudjuk kontrolálni ezekkel az ingerekkel, nemcsak úgy, hogy hosszú 20 perceken, félórákon kelljen kitenni az elektromos ingereknek, hogy bármi hatást lássunk” – fejtette ki Berényi.

A kutatócsoport vezetője elmondta, hogy a közeljövőben a zártláncú ingerlőeszköznek a prototípusát kell megalkotniuk, ami már részegységekben létezik, de integrálva még nem áll készen.

A beszélgetést teljes hosszában meghallgathatják kedd este hét órától az InfoRádió Szigma - A holnap világa című magazinműsorában.

Kapcsolódó hanganyagok Epilepsziás betegeken segíthetnek magyar tudósok Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!