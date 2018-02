Újabb intézkedések Ferihegyen

Megtalálták Babos Tímea ellopott ékszereit két repülőtéri rakodómunkásnál, egy házkutatás során. A két vecsési férfit lopás gyanújával hallgatták ki.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Rendőri Igazgatóság is a sajtóból értesült arról, hogy Babos Tímea csomagját is megrongálták és meglopták Ferihegyen - mondta Bráda Balázs, az igazgatóság felderítési osztályvezetője. Hozzátette: a gyors nyomozati munka révén először egy ötfős rakodóbrigádot tudtak beazonosítani, majd további megkeresések, adatgyűjtések és a kamerafelvételek visszanézése után három főre csökkent a gyanúsítottak száma. Végül megállapították, hogy két ember terhére róható a lopás, ők a meggyanúsításuk után a kihallgatáskor be is ismerték tettüket.

A korábbi poggyászlopásokkal kapcsolatban Bráda Balázs elmondta: nem csak most, ebben az ügyben értek el sikert, hanem korábbi ügyeikben is, ezért nem teljesen fedi a valóságot az, amikor az emberek azt mondják: egy híres ember káresete kell ahhoz, hogy javuljon a helyzet.

"Évente 13 millió ember fordul meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A poggyászlopásokkal kapcsolatos bűnügyek száma ehhez képest elenyésző, és az évek során stagnál, nem növekszik" - hangsúlyozta a felderítő osztály vezetője.

A megelőzésben próbálják mindig felhívni az utazóközönség figyelmét, hogy az értékeket ne a poggyászukban helyezzék el. Teljes biztonság nem érhető el, de az utasok sokat tehetnek csomagjaik biztonságáért. (Ennek mikéntjéről is beszélt korábban Hardy Mihály, a Budapest Airport Zrt. kommunikációs igazgatója is az InfoRádiónak).

"Az ilyen lopások jórészt a repülőgépek belsejében történnek. Ott viszont repülésbiztonsági okokból nincsenek kamerák, ezért

kollégáink kint vannak a rakodásoknál, megfigyelik azokat, ezzel próbálják elejét venni ezeknek a nem kívánt eseményeknek"

- mondta végül Bráda Balázs.

