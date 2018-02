Megváltoztathatják az óraátállítást - a nap hírei

Már az Európai Bíróság előtt van a civil törvény miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás. A testület szerint a magyar jogszabály indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a tőke szabad mozgását. Az új nyilvántartásba vételi és bejelentési követelmények pedig diszkriminatívak és szűkítik a civil szervezeteknek juttatott külföldi támogatásokat. A júniusban elfogadott törvény értelmében a civil szervezetek kötelesek bejelenteni, ha külföldi támogatásaik összege egy évben elérte a 7,2 millió forintot, és ebben az esetben külföldről támogatott szervezetként kell feltüntetniük magukat a kiadványaikon.

A kormány számára Magyarországot nevezte az elsőnek a miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén, Veszprémben. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a vidéket csak virágzó megyei jogú városokkal lehet felemelni, ha ugyanis a városok gyengék, a falvak is azok lesznek. A kormányfő jelezte: a Modern városok program után elkészült a középvárosok fejlesztési programja is, később pedig a falvak felemelésére is készül terv. Orbán Viktor álhírnek minősítette azokat az információkat, amelyek az önkormányzati rendszer átalakításáról szólnak.

Az adóterhek csökkentése mellett az adóhivatal papírmentessé tételét nevezte a kormányzat céljának a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egri vezetői értekezletén hangsúlyozta: egy független uniós kutatóintézet megállapítása szerint 2010 és 17 között a tagállamok közül Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben, 9 százalékponttal a tényleges adóterhelés mértéke. Hozzátette: a nemzetgazdasági tárca egy szolgáltatói típusú adó- és vámhatóság kiépítésén, végső soron az adózás megkönnyítésén és ésszerűsítésén dolgozik.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint jelentősen javítja a Közép-Európai térség energiaellátásának biztonságát a Balti-tengertől a Fekete-tengerig érő észak-déli gázfolyosó. Szijjártó Péter a lengyel közlekedési és infrastrukturális miniszterrel folytatott varsói tárgyalása után elmondta: a 2020-as évek elejére kiépülő fejlesztésnek köszönhetően Magyarország az eddigi, Oroszországból származó importnak legalább a felét más forrásból is be tudja majd szerezni.

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt ismét határozatképtelen volt a nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülése. Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke elmondta: a bizottság tagjai az országba tavaly befogadott 1.300 menekült ügyéről, az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő visszaélésekről tájékozódtak volna. Molnár Zsolt újságíróknak jelezte: továbbra is minden két hétben megkísérli a testület összehívását.

Munkabeszüntetésre készülnek a dolgozók a Bosch konszern egyik miskolci gyárában. Az érdekképviselet a megrekedt bértárgyalásokkal indokolta az akciót. A szakszervezet 19 százalékos béremelést és lojalitási bónuszt kér a munkaviszonyban eltöltött évek után, valamint a cafeteria növelését, 360 ezer forintra. A cég kommunikációs szervezete válaszában közölte: a dolgozók 99 százaléka aláírta a béremelést tartalmazó munkaszerződés-módosítást és az emelt béreket ez alapján fizeti ki a vállalat.

Helyreállt az áramszolgáltatás Zala és Vas megyében - közölte az E.ON szóvivője. A hó súlya miatt a vezetékre dőlő fák miatt csütörtök hajnalban még 7 ezer fogyasztónál nem volt áram. Varga Ivett elmondta: az áramszolgáltató szakemberei csütörtök hajnal óta dolgoztak a hibák elhárításán.

Pohner Ádám, a balatonszemesi Kistücsök Étterem séfhelyettese nyerte a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny magyarországi döntőjét, így ő képviselheti az országot az európai döntőn júniusban Torinóban. A konyhai és a kóstoló zsűriben összesen 24 séf foglalt helyet, köztük a két évvel ezelőtti európai döntő győztese, Széll Tamás is, aki Torinóban a zsűri elnöke lesz

A hitelkereslet növekedését várják a közép- és kelet-európai uniós gazdaságok bankjainak pénzügyi igazgatói - áll a Moody's Londonban ismertetett térségi felmérésében. A nemzetközi hitelminősítő a magyar, a cseh, a lengyel, a szlovák és a szlovén bankrendszerben végezte el vizsgálatát. Az összefoglaló szerint a legderűlátóbbak a magyar és a szlovén bankok pénzügyi igazgatói voltak.

Németországban elfogadta a koalíciós szerződést a bajor Keresztényszociális Unió elnöksége. A CSU az első a közös kormányzásra készülő pártok közül, amely készen áll a koalícióra. Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió február 26-án rendkívüli pártkongresszuson dönt a koalíciós megállapodásról, a Szociáldemokrata Párt pedig egy pártszavazáson, amely február 20-tól március 2-ig tart.

Az évente kétszer esedékes óraátállítás felülvizsgálatát kezdeményezte az Európai Parlament. A testület a közlekedésre, az energiamegtakarításra és az emberi egészségre gyakorolt hatását mérlegeli. Az óraátállítás napirendre tűzését Finnország kezdeményezte azután, hogy állampolgárok tízezrei arra kérték a finn kormányt: tekintsen el az évi kétszeri óraátállítástól, és maradjon a nyári időszámítás.

