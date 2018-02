Jelentős változások az autók műszaki vizsgáztatásában

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szigorítja a műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat. Így például a vizsgabiztos nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van - írja a Napi.hu.

Szintén új szabály, hogy

a biztos díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez.

A "Műszaki vizsgálati bizonyítvány" adatait elektronikus úton továbbítani kell a közlekedésért felelős miniszternek, az adatokat legalább három évig meg kell őrizni. Egy másik szabály arra enged következtetni, hogy az EGT tagállamokban kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítványok" kompatibilisek egymással.

A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz be külföldről, annak ez év május 20-tól az eladó országában, a műszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítványt" is be kell mutatnia.

A rendelet melléklete rangsorolja a műszaki vizsga során észlelt hibákat. Így

kisebb hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések.

komoly hiba: a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések.

veszélyes hiba: a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

Kisebb hiba esetén meg kell adni a műszaki engedélyt, míg veszélyes hiba esetén nem használható tovább a jármű. Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek komoly hiba miatt nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja meg. Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg, az első vizsgálatot követő két hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni.

