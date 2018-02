Fiatalokat csábítanak a vidéki települések felvirágoztatására

Összesen 66 vidéki település nyert az Esély otthon nevű pályázaton, amely célja, hogy a kisebb falvakból elköltözött fiatalok visszatérjenek, és az ott élők is boldoguljanak.

Sok fiatal számára kevésbé vonzóak a vidéki kistelepülések, mint a nagyvárosok, mondta az InfoRádiónak a család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár.

„Hosszútávon ahhoz, hogy Magyarország valóban erős ország lehessen, nemcsak az kell, hogy a Közép-Magyarország régió prosperáljon,

és ott minél versenyképesebb tudással bíró emberek éljenek és dolgozzanak, hanem az is, hogy a vidéki Magyarország is tudjon egyet előre lépni. Ehhez pedig fiatalokra van szükség, olyan fiatalokra, akik hosszútávon is el tudják képzelni az életüket egy kisebb településen” – mondta Novák Katalin.

Az Esély otthon nevű programra olyan, 3 és 20 ezer közötti lakosú települések önkormányzatai pályázhattak, amelyek igazolni tudták, hogy csökkent az ott élő fiatalok száma.



A nyertes jelentkezők 50 és 200 millió forint közötti támogatást kaphatnak.

Az összeg felhasználásában fontos az otthon, a munka és a közösség, hangsúlyozta Novák Katalin. „Azt tapasztaljuk, hogy hosszútávon mindenki arra törekszik, hogy saját tulajdonú otthonban élhessen. Ugyanakkor ez a fiatalok számára néha első lépésként nehezebben megoldható, ezért is jó, ha tudjuk ideiglenesen is támogatni az otthonteremtésükben” – mondta Novák. Hozzátette, az önkormányzatok, illetve a pályázók tulajdonában lévő ingatatlanokat át lehet alakítani. A fiataloknak segítenek az elhelyezkedésben is, az elvárás csupán annyi, hogy vállaljanak szerepet a közösség építésében.

Az államtitkár azt is mondta, hogy a 2017 elején elindított program keretösszege eredetileg 10 milliárd forint volt, ezt azonban a nagy érdeklődés miatt egymilliárd forinttal emelték. A program a tervek szerint 2021-ben fejeződik be.

