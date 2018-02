Nagy szigor: motozások lesznek a repülőtéren

A közelmúlt nagyobb sajtóvisszhangot kapott, hogy több Budapestre érkező utasnak is értékeket loptak el a poggyászából, de az nem bizonyított, hogy melyik repülőtéren történt a bűneset.

Kurucz László, a Budapest Airport helyettes szóvivője az InfoRádiónak elmondta, hogy

a beérkező poggyászkárok száma tavaly 53 volt, miközben több mint 3 millió csomagot kezeltek.

Hozzátette, hogy minden repülőtéren a poggyászkiszolgálásra külsős céget foglalkoztatnak, így van ez Magyarországon is, vagyis a Budapest Airport munkatársai nem kerülhetnek kapcsolatban az utasok csomagjaikkal.

A helyettes szóvivő elmondta, nagyon szoros együttműködésben vannak a rendőséggel, ha tudomást szereznek, hogy valamelyik alkalmazottnak köze van egy poggyásszal való visszaéléshez, akkor visszavonják a belépőkártyáját

"Aktívan is próbálunk tenni az ilyen cselekmények ellen, véletlenszerű rendőrségi ellenőrzések, motozásokat vezettünk be a rendőrséggel közösen, a szigorított biztonsági területre való ki- és belépéskor, illetve, mint repülőtér üzemeltető, olyan szabályokat hoztunk, amik korlátozzák a munkaterületre bevihető készpénz és cigaretta-mennyiséget is, a szigorúbb ellenőrzés érdekében" - fejtette ki.

Kurucz László hozzátette, hogy a biztonság érdekében tájékoztatják az utasokat, hogy ne rakjanak értéket a poggyászukba, illetve a rendőséggel közösen véletlenszerűen ellenőrzik a reptéren megforduló embereket.

Kurucz szerint, amennyiben valaki észleli, hogy

nincs meg a csomagja, akkor azonnal tegyen bejelentést a légitársaságnál,

hiszen ők tudják elindítani panaszkezelést, illetve visszakeresni a csomagot. Amennyiben egy értéktáegy veszik el, akkor forduljanak a rendőséghez.

Elsőként a 444.hu írta meg, hogy a budapesti dél-koreai nagykövetség január 19-én egy a legnépszerűbb közösségi oldalra írt nyilvános posztban hívta fel a figyelmet a budapesti reptéren történt poggyászfosztogatásokra. A bejegyzés alá írt hozzászólások alapján aznap este is több külföldi utast is megloptak Ferihegyen és egy Dublinból hazalátogató magyar házaspárt is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feltehetőleg a sajtóhírekre reagálva soron kívüli hatósági ellenőrzést rendelt el a reptéren az utasok poggyászainak kezelését végző kiszolgáló szervezeteknél. A tárca közleménye értelmében a légiközlekedési hatóság korlátozni fogja minden olyan szervezet engedélyét, amely nem képes biztosítani, hogy a Budapestre érkező vagy onnan induló utasok poggyászaikat sértetlenül és hiánytalanul kapják vissza. A Budapest Airport nem kívánt reagálni a közleményre.

