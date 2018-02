A most született kisborjúval együtt immár négy egyedből áll a vadasparkban található őstulokállomány.

Az 1600-as évekig, amíg ki nem pusztult, őshonos volt az őstulok Magyarországon, vagyis ez a jelenleg fellelhető valamennyi magyar marhának az őse - mondta Jóba Katalin, a Budakeszi Vadaspark munkatársa az InfoRádiónak.

A ma látható, a vadasparkban is élő állatok őstulok-rekonstrukciók, más néven Heck-marhák. Azért ez a nevük, mert az 1900-as évek első felében a német Heck-fivérek megpróbálták több szarvasmarha keresztezéséből rekonstruálni az egykori őstulkot.

A Budakeszi Vadaspark munkatársa elmondta: az őstulkok nagyon izmos, erőteljes felépítésű állatok, melyeknek erős és vastag szarvuk van (a bikáknak és a teheneknek is). A színük pedig változó lehet, hiszen a kereszteztetéséhez többfajta marhát is kiválasztottak, így például a magyar szürkét vagy a bikaviadalokról ismert robusztus méretű szarvasmarhát is.

„Lupó és Lavinia – a bikánk, illetve az egyik tehenünk – egyértelműen feketés, míg Paulinánál már egy enyhe vöröses színezet is megjelenik, a kisborjú pedig nagyon szép tejkaramella színnel született”

– mesélte el Jóba Katalin.

Hozzátette, hogy a lány kisborjú január közepén született, nevet azonban még nem választottak neki, mert egy éven belül a beltenyészet elkerülése és a helyhiány miatt el fog kerülni a Budakeszi Vadasparkból.

