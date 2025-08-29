ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
Aréna
Florova Anna, az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
2025. augusztus 29. 18:00
Florova Anna
az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó
az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Eltüntettek egy komplett magyarországi tavat
Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is
Állampapír-kínálat: új MÁP Plusz indul szeptembertől
Komoly szociológiai okok állhatnak a csökkenő születésszám mögött
Még be is perelik Ukrajnát
Budapestről indult, hirtelen a föld felé vette az irányt az Air France gépe
Faltól falig: totálisan átépítik a Nagykörutat Budapesten, indul a tervezés
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése
2025. augusztus 29. 18:46
Románia fegyverkezik: hihetetlen, miket vesznek még az F–35-ösök és Patriotok mellett
2025. augusztus 29. 18:34
A cseh fiatalok Európa bajnokai a közösségi médiában, de nem boldogok tőle
2025. augusztus 29. 18:22
Sokszorosa a kutyák száma annak, mint ami a hivatalos statisztikában látszik
2025. augusztus 29. 17:22
Vance kész átvenni az elnökséget „egy borzalmas tragédia esetén”
2025. augusztus 29. 16:34
Varga-Bajusz Veronika: a felvett hallgatók 51 százaléka vidéki egyetemen kezdi meg tanulmányait
2025. augusztus 29. 15:58
Elindult egy országos probléma kezelése: nagy segítséget kapnak a kerékpárosok
2025. augusztus 29. 15:46
Országos főépítész az új Balaton-szabályozásról: elmentünk a falig
2025. augusztus 29. 14:45
Állatkertek Éjszakája: most be lehet pillantani a rejtélyes és veszélyes kulisszák mögé is
