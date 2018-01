Martin Schulz pártjának belharcai is nehezítik a nagykoalíciót

A kiszivárgott hírek szerint továbbra sem sikerült közelíteni a nézeteket a menekült kérdésben, az egészségügy egyenirányításában, valamint a korlátozott idejű munkavállalás témájában. A Szociáldemokrata Párt elnöke nem titkolta, hogy komoly kétségei vannak a remélt kompromisszumot illetően. Azonban ha sikerül is megállapodásra jutni a két keresztény párttal, a szociáldemokrata párttagságnak is jóvá kell hagynia a szerződéstervezetet. A párt ifjúsági tagozata ellenzi a nagykoalíciót ezért szünet nélkül toboroz új tagokat, abban a reményben, hogy a belépőkkel saját táborát erősíti.

A Szociáldemokrata Párt elnöksége Berlinben közölte, hogy csak azok a tagok szavazhatnak a nagykoalíciós szerződéstervezetről, akik február 6-ig beléptek a pártba. A döntést az tette szükségessé, hogy

a párt ifjúsági szervezete, a Juso kampányt indított minél több tag felvételére,

és felszólítása nem is talált süket fülekre, mert az elmúlt napokban közel 7 ezer tagfelvételi kérelem futott be.

A Juso a nagykoalíció újraélesztése ellen foglalt állást, de végül is a párt néhány napja Bonnban tartott rendkívüli kongresszusán 56 százalékos többséggel a két kereszténypárttal kezdett tárgyalások folytatása mellett foglalt állást. A múlt hét óta folyó alkudozás eddig nem sok eredménnyel járt, és ha sikerül is kompromisszumra jutni, a szerződéstervezetet a szociáldemokrata párttagság többségének is jóvá kell hagynia.

A Juso főtitkára, Lars Klingbeil azt reméli, hogy a február 6-ig belépő új tagok elsöprő többsége az ifjúsági tagozat elutasító álláspontját erősíti majd a szavazáson. Politikai elemzők szerint nincs kizárva, hogy ez a több ezer új tag lesz a mérleg nyelve, mert már a rendkívüli kongresszuson is kiderült, hogy a nagykoalíció újra-élesztése csaknem fele-fele arányban megosztja a Szociáldemokrata Pártot. Alighanem ezért is döntött a pártvezetőség a viszonylag közeli felvételi határidő mellett, ugyanis Martin Schulz elnök tábora semmiképpen sem akarja a Juso malmára hajtani a vizet. Annál is inkább, mert kiszivárgott hírek szerint

igencsak szívesen töltene be miniszteri tisztséget Angela Merkel kancellár mellett,

habár ismételten hangoztatta, hogy a tárcák esetleges elosztásáról csak a párttagság pozitív szavazatát követően lehet szó.

A közel 450 ezer szociáldemokrata párttagnak két hét áll a rendelkezésére, hogy levélben beküldje szavazatát a pártközpontba. Hasonló volt a helyzet 2013-ban is, amikor a párttagság 76 százaléka támogatta a nagykoalíció megalakítását.

Kapcsolódó hanganyagok Martin Schulz pártjának belharcai is nehezítik a nagykoalíciót Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!