Hasznos lehet, ha égetik a gyepet, de egyre kevesebbszer alkalmazzák

Európában a gyepek képviselik az egyik legnagyobb biodiverzitást. Sok olyan növény- és állatfaj él, amely kifejezetten a gyepekben fordul elő, köztük vannak ritka és védett élőlények is, emiatt pedig fontos a gyepek védelme – hangsúlyozta az MTA Debreceni Egyetemen működő Biodiverzitás Kutatócsoportjának tudományos munkatársa.

Valkó Orsolya az InfoRádió Szigma - A holnap világa című műsorában kiemelte: a megfelelően irányított égetés lehetőség ad arra, hogy

megőrizhessünk olyan gyepekben is természeti értékeket, ahol már más módszer nem áll rendelkezésre.

Régebben is kezeltek égetéssel gyepeket, de ez a hagyományos tudás már eltűnőben van, napjainkban ritkán alkalmaznak kontrollált égetést – mondta a tudományos munkatársa, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a tűzzel óvatosan kell bánni. Ha ugyanis nem irányítottan végzik az égetést, az káros lehet az élővilágra. Ha túl nagy területet égetnek, vagy túl sokszor, akkor nem tudnak visszatelepedni az arra jellemző fajok, míg vannak olyan területek is, ahol nem javasolt az égetés. Vagyis ismerni kell az adott terület élővilágát, és utána mérlegelni, hogy az égetés megfelelő kezelés lehet-e – jelezte Valkó Orsolya.

A szakértő szerint Európában az erdők kezelésében elterjedt módszer az égetés.

A tajga erdőkben és fenyvesekben alkalmazzák, valamint

A Mediterráneumban bozótosok, erdők égetésére is van példa, hogy a nagy katasztrófákat megelőzzék.

Európában a gyepek égetése ritkaság, ám Észak-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Afrikában a természetvédelem egyik leggyakoribb eszköze – tette hozzá.

