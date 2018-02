Új edzők a válogatottnál

Az már korábban eldőlt, hogy a Bernd Storck mellett is helyet kapó Szélesi Zoltán munkájára számít az új szövetségi kapitány is, ám egyelőre nem tudni, pontosan milyen szerepet kap a 36 éves edző, aki megbízott kapitányként két meccsen irányította a válogatottat.

A Nemzeti Sport szerint nem lenne meglepő, ha Georges Leekens Róth Antalra is számítana, őt ugyanis név szerint említette a múlt heti sajtótájékoztatón.

„Hozhattam volna Belgiumból segítőket, de én nem ezt az utat járom. Olyan segítőket szeretnék, akik azonosulnak a gondolataimmal és azzal, amit képviselek. Szükség van nagy nevekre, mint például Róth Antal, aki jól ismeri a játékosokat, ugyanakkor lesznek kevésbé ismert tagok is. Nem vagyok könnyű ember, megpróbálom felmérni, kik segíthetnek nekem” - mondta a belga szakvezető.

Róth Antalén kívül Disztl László nevét is többször lehetett hallani az utóbbi időben, a 28-szoros válogatott labdarúgó a magyar és a belga futballban is ismert, 1989 és 1994 között ugyanis az FC Bruges-ben szerepelt, és Georges Leekens is volt az edzője. Esetleges szerepvállalásával kapcsolatban a lap kereste a legutóbb Siófokon dolgozó edzőt, ám ő közölte, hogy egyelőre nincs mit mondania.

Az is kérdéses, hogy ki felel majd a kapusok felkészítéséért. Nem tudni ugyanis, melyik szakember léphet a Bernd Storckkal együtt távozó ugyancsak német Holger Gehrke helyére.

