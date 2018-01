Hosszú Katinka: egy kicsit behúzom a féket

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő már lemondta a szereplést az antwerpeni és a luxemburgi pénzdíjas versenyt, és most úgy döntött, hogy Nizzában sem áll rajthoz. Az elmúlt években Hosszú Katinka rendre elindult a három viadalból álló Golden Tours-sorozaton, de most az első állomást biztosan kihagyja.

"Sok dolgot átgondoltam, mérlegeltem az elmúlt napokban az idei versenyzésemmel kapcsolatban, és nemcsak a jelenlegi fizikai állapotom, valamint a sérülésveszély miatt - mondta a Nemzeti Sportnak . - Mivel most később kezdtem a felkészülést, és a napi edzésrendem is másképp alakul, mint az előző években, természetes, hogy valamelyest változtatok a versenynaptáramon is. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fogok indulni versenyeken, folyamatosan készülök most is, hiszen imádok úszni, eszembe sem jutott, hogy abbahagyjam, csak most egy kicsit behúzom a féket, és másképp alakítom a felkészülési időszakot. Amikor elérkezettnek látom az időt, ígérem, ismét ott leszek a rajtkövön."

