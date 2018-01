Nagy László keményen üzent a magyar válogatottnak

Nagy László, a Telekom Veszprém 37. születésnapja előtt álló csapatkapitánya a svéd válogatottat nem várta a legjobb négy közé a vasárnap zárult kézilabda Európa-bajnokságon.

"A svédek nemcsak felzárkóztak a dánok és a norvégok mellé, hanem be is előztek. Abból a játékból és szívósságból, amivel eljutottak a döntőig, csak tanulni lehet, de ugyanezt mondhatom el a ranglétra hatodik fokára felkapaszkodó cseh válogatottról is. Akivel eddig beszéltem, minden hozzáértő barátom cseh bravúrt emlegetett" – mondta az SzPress Hírszolgálatnak.

Nagy László szerint „szép kis” feladat vár a magyar válogatottra, és nem csupán a szlovének elleni világbajnoki selejtezőkön. Úgy gondolja, hogy a megfiatalított csapat gátlásait levetkőzve, illetve tudása legjavát hozva jobban is szerepelhetett volna az Eb-n.

Azt a magyarázatot viszont nem tudja elfogadni, hogy az utolsó csoportmérkőzést követően néhányan fáradtságra panaszkodtak.

Három mérkőzés után, miközben a vasárnapi helyosztón pályára lépő csapatok sorozatban a nyolcadik alkalommal indultak csatába...

