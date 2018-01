Veszített Hosszú Katinka

Kihagyta az év első két pénzdíjas versenyét a magánéleti válsága miatt a felkészülésében is elmaradó Hosszú Katinka, és ezzel jelentős összegről is le kellett mondania.

Hosszú nem indult a múlt hét végi antwerpeni viadalon, és az is biztossá vált, hogy szombaton és vasárnap a luxemburgi Euro Meet elnevezésű versenyen sem száll medencébe. A szervezők vele népszerűsítették az eseményt, még az ehhez kapcsolódó reklámfilmnek is ő volt a főszereplője, de nem kaptak visszajelzést a Hosszú-Tusup házaspártól.

A Blikk információi szerint Hosszú csak akkor állt volna rajtkőre, ha megfelelő fizikai állapotba kerül, de december 27-én nem kezdte el a felkészülést. Tavaly a két év eleji viadalon összesen tíz aranyérmet, egy ezüstöt és két bronzot gyűjtött össze, Luxemburgban úszott versenycsúcsot is. A két hét vége eredménysoráért 3250 euró (1,6 millió forint) pénzdíjat kapott.

A luxemburgi viadalra több magyar úszó is benevezett. Ott lesz Cseh László, Kozma Dominik, Verrasztó Evelyn és Bernek Péter is, és elindul a 2017-es év európai úszójának választott svéd Sarah Sjöström és az év férfi úszója, a brit Adam Peaty is.

