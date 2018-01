Óriási átalakulás a Real Madridnál

A Real Madrid újabb sokkoló vereséget szenvedett, ezúttal a Leganés elleni 1-2-vel a kupaálmoknak fellegzett be. Utólag természetesen könnyen okos bárki is, de a sajtóvéleményeket olvasva általános a vélemény: Zinedine Zidane duplán okolható ezért a kudarcért.

A francia edző a Deportivo elleni 7-1-es győzelem, a szezon eddigi legnagyobb különbségű diadala után úgy döntött, hogy Nacho kivételével az ott szereplő játékosai közül senkit sem állít be a kezdők közé a Leganés elleni meccsen. A Madrid megnyerte vendégként a kupapárharc első felvonását, a francia edző okkal gondolta, hogy a visszavágón a „fakó” (még pontosabban, a Sergio Ramosszal, Karim Benzemával és Iscóval megerősített fakó) simán hozza legalább a döntetlent. A Madrid az elmúlt években minden mérkőzését megnyerte a Leganés ellen.

Most nem így történt. A vendégek vezetést szereztek, ezt Benzema még kiegyenlítette, de a Leganés az újabb góljával, idegenben szerzett több góllal továbbjutott.

A mérkőzés után Zidane állása volt a téma, az edző úgy gondolta, hogy most nem aktuális a kérdés, de a Paris Saint-Germain elleni BL-mérkőzések tétje számára valóban a maradás lesz. Függetlenül attól, tehetjük hozzá, hogy nemrégiben hosszabbította meg a szerződését 2020-ig.

„Ez a vereség az én hibám”

– mondta a meccs után. Immár nincs jelentősebb sérültje a csapatnak, így a legjobbak játszhatnak.

Vicente Del Bosque 2003-as távozása óta mindössze José Mourinho tölthetett három teljes szezont a Real Madrid kispadján. A spanyol lapokból kimazsolázhatóan Zidane esetleges (nyári) távozása esetén Mauricio Pochettino, a Tottenham argentin trénere, esetleg Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitánya, s még inkább esetleg Antonio Conte lehet a klubvezetők célpontja. Felvetődött még Thomas Tuchel neve is.

Tavaly tavasszal működött a rotálás, James Rodriguez, Pepe, Álvaro Morata, esetenként Isco, sőt néha Mariano Diaz kiváló kisegítő emberré lépett elő. Ám közülük már csupán Isco játszik a Madridban. Ugyanakkor a nyáron érkezettek közül senki sem váltotta be a szerepléséhez fűzött reményeket, a Leganés ellen éppen két új fiú, Hakimi és Théo Hernandez mondott csődöt.

Kétségtelen, hogy a PSG elleni BL-párharc, illetve az azt követő esetleges folytatás teheti valamelyest rendbe a Real Madrid szezonját. Ha a csapat kiesik a királykategóriából, amelyet egyébként csak a legutóbbi időkben 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben is megnyert, eldől az is, hogy szemben a 2017-es öt nagy serleggel, a 2018-as esztendőt trófea nélkül zárja.

Zidane tökéletesen elégedett volt a keretével, ezt jelzi a mostani átigazolási időszakban kifejtett aktivitás is. Lehet, hogy a Madrid igazol, sőt az sem zárható ki, egy nagy sztárt igazol néhány nap alatt, de minden kiszemelt játszott ősszel a BL-ben, így a PSG ellen nem lenne bevethető. A Real Madridba általában vágyakozni szoktak, s nem onnan elmenni. Most ellenben Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Mateo Kovacic és Toni Kroos kapcsán is lehetett a távozással kapcsolatos híreket hallani, még ha ezek még Bale-ét is beleértve, nem valószínű, hogy a nyár előtt aktuálissá válnának.

