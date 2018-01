Az Egernek fontosabb volt a három pont, mint a címvédőnek

"Magas színvonalú, kiélezett mérkőzés volt, mintha nekünk fontosabb lett volna ez a három pont, mint a Szolnoknak. Jobb pozícióban volt a BL-ben, és ez látszott a mérkőzésen végig" - mondta Dabrowski Norbert az InfoRádióban. Az Eger vezetőedzője szerint a győzelem kulcsa az volt, hogy jó döntéseket hoztak támadásban, és az emberelőnyös helyzetekben türelmesek voltak.

"Reménykedtem, hogy ha jól sikerül ez a meccs, akkor az megfelelő kiindulás lesz a szezon hátralévő részére. Hogy így van-e, az gyorsan kiderül, mert a bajnokság alapszakaszában is már csak nehéz mérkőzések várnak ránk, és a Bajnokok Ligájában két hét múlva ismét a Szolnok következik, sokat érne, ha ott is be tudnánk gyűjteni a három pontot" - mondta a győztes szakvezető.

Cseh Sándor, a Szolnok trénere inkább azzal volt elégedett, hogy hajtottak, küzdöttek a játékosai az utolsó pillanatig.

"Kaptunk sok szerencsétlen gólt is, de mindig annak van szerencséje, aki megküzd érte. Ebből a szempontból az Eger megérdemelte a győzelmet, nagyon szerették volna ezt a három pontot. Nyilván mi is, csak nem voltuk hozzá elég koncentráltak" - mondta Cseh Sándor, de hozzátette, a helyén kell kezelni a meccset, teljesen normális, hogy becsúsznak vereségek, úgy látja, talán most jött ki, hogy hétig téli szüneten voltak.

"Rossz megélni mindig egy vereséget, az lenne gond, ha nem bosszantana minket, és nem dolgoznánk azon, hogy egy vagy két hét, hónap múlva jobban menjen" - értékelt a Szolnok BL-győztes edzője.

Kapcsolódó hanganyagok Dabrowski Norbert Meghallgatom

Cseh Sándor Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!