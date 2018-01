Babosék negyeddöntősök női párosban

A magyar, francia duó két szettben, másfél óra alatt múlta felül hétfőn a Viktorija Golubic, Nina Stojanovic svájci, szerb kettőst.

Az első játszmában Babosék az első és az ötödik játékban is elvesztették adogatásukat, a folytatásra azonban feljavultak és 1:4-ről egyenlítettek. Ezután újra elment egy adogatójáték, végül mégis a jól küzdő magyar, francia páros került szettelőnybe 49 perc alatt.

A második játszma már simábban alakult, az ellenfél ebben a szakaszban csak két gémet tudott nyerni.

"Nem volt könnyű az elmúlt néhány mérkőzés, a mai sem volt egyszerű - kezdte értékelését a honlapján Babos. - Az első szettben 4:1-re vezetett az ellenfél, nagyon jól játszott, de úgy gondolom, mi is meccsről meccsre jobbak vagyunk, és ez a legfontosabb."

A magyar teniszező szerint partnere is egyre jobban játszik, és pozitívum az is, hogy mindketten végig küzdöttek az eddigi mérkőzéseiken.

"Az is nagyon fontos, hogy akármennyire is sikeres voltam tavaly, most érzem azt, hogy újra élvezem a párost. Kristinával sokkal jobban megértem magam a pályán" - mondta Babos, hozzátéve, hogy kedden érdekes és nehéz mérkőzés vár rájuk és aznap még vegyespárosban is pályára lép.

"Örülök, hogy kedden két mérkőzést is játszhatok. Ez mindenképpen pozitív" - vélekedett Babos, aki először jutott negyeddöntőbe női párosban az Australian Openen.

A következő ellenfél az első helyen kiemelt Andrea Sestini Hlavácková, Csan Latisha (cseh, tajvani) kettős lesz. Előbbi játékossal nyerte tavaly a WTA-vb-t Babos. Az ugyanott a svájci Martina Hingisszel szereplő tajvanit az elődöntőben győzték le.

Eredmény, női páros, nyolcaddöntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.)-Viktorija Golubic, Nina Stojanovic (svájci, szerb) 7:5, 6:2

