Magyar pólós az év legjobb vízilabdázója

Kiemelkedő teljesítményeik alapján az elismerő címet a pólósok között a Női OB I újoncának, az UVSE amerikai klasszisának, Maggie Steffensnek, valamint a magyar férfiválogatott balkezes kiválóságának, Vámos Mártonnak ítélték oda 2017-ben.

A kétszeres olimpiai bajnok Maggie Steffens éppen nyáron, Budapesten szerezte meg a második világbajnoki aranyérmét, de fantasztikus évet tudhat a háta mögött Vámos Márton is. A válogatott ötöse májusban a Szolnokkal jutott fel a csúcsra és hódította el a Bajnokok Ligája trófeát a Duna Arénában, két hónappal később, júliusban pedig a Margitszigeten nyert világbajnoki ezüstérmet a nemzeti együttessel.

A magazin egy rövid interjút is készített a mindössze 25 esztendős játékossal - amelyet a waterpolo.hu idéz.

Miben más Benedek Tibor és Märcz Tamás, a válogatott egyik legfiatalabb játékosa szerint?

- Tamásnál adott a keret, de akár támadásban, akár védekezésben, nagyobb a szabadságunk. Mindemellett a légkör is szabadabb, Tibornál nagyobb volt a szigor.

A Final Six és a világbajnokság is fantasztikus volt, Te hogy érezted a vízből?

- Valóban, a Final Six és a nyári világbajnokság is fantasztikus élmény volt, mind a játékosok számára, mind pedig a kilátogató nézők számára. A Final Six alkalmával közel huszonötezren töltötték meg a Duna Aréna lelátóját a klubok - az Eger elleni elődöntőnk során, és a Dubrovnik elleni fináléban is, ami nem olyan gyakori a klub vízilabda életben. Nagyon jól éreztük magunkat, és maradandó élményt nyújtott, főleg úgy, hogy a legvégén mi állhattunk fel a Bajnokok Ligája dobogójának legfelső fokára. A magyar játékosok közül sokan most először nyertek ilyen címet, így ezért is volt fontos, hogy Magyarországon, Budapesten, egy új uszodában tudtunk nyerni. A világbajnokság szintén megmozgatta az országot, a férfiak és a nők is végig teltház előtt játszhattak, egy igazán nemzet összekovácsoló esemény volt, fantasztikus közönséggel - gondolok itt az úszók és a vízilabdázók megmérettetéseire is.

Mi a véleményed arról, hogy sokan Kiss Gergely utódját látják benned?

- Én örülnék neki a legjobban, ha annyi mindent sikerülne megnyernem, mint neki - nyilván ezért dolgozom nap, mint nap. Nekem ő volt az egyik példaképem gyerekként, ezért különösen jól esik az embernek az ilyesfajta összehasonlítás. Remélem, hogy majd egyszer én is olyan sikeres pályafutást tudhatok magam mögött, mint Ő.

