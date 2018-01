Újabb norvég válogatott bukott le Nora Mörk pikáns képeivel

Napok óta tartja lázban Norvégiát, hogy a férfi kézilabda-válogatott tagjai is megszerezték, sőt meg is osztották Nora Mörk még szeptember ellopott fényképeit. A világklasszis kézilabdázó azóta harcol az igazáért, és még október végén értesítette a norvég kézilabda-szövetséget, hogy a "sporttársai" is bűncselekményt követtek el ellene, de nyilvánosan azóta sem kértek tőle elnézést. Ezt Mörk kedden hozta nyilvánosságra, amikor a norvég csapat éppen a továbbjutásról döntő meccset játszott a horvátországi Európa-bajnokságon, támadták is az időzítés miatt.

Most viszont a VG című norvég lap kiderítette, hogy más norvég csapat is érintett az ügyben, és ott egészen más megoldást választottak. December elején levelet kapott Nora Mörk egy a norvég jégkorongban járatos ismeretlentől, és a félreérthetetlen bizonyítékok szerint a kézilabdázó telefonjáról ellopott, állítólag pikáns képeit megosztották egymás között a 20 éven aluliak jégkorong-válogatottjának tagjai is.

Mörk apja, Morten Mörk december 12-én felhívta telefonon Ottar Eidét, a hokiszövetség főtitkárát, aki azonnal értesítette a csapat menedzserét. A válogatott éppen a korosztályos világbajnokságon játszott meccset, és a lefújás után azonnal kérdőre vonták a játékosokat az öltözőben. Alig egy óra telt el a telefon és a szembesítés között.

A fiatal hokisok nem vitatták a gyanút és nem is ellenkeztek. Ugyanakkor a szövetség nem nyomoz az ügyben, nem ad ki neveket, ezt meghagyja a hatóságoknak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!