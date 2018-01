Újabb adatok: ekkora biznisz az európai foci

A www.footballbenchmark.com üzleti információs portálon a KPMG másodszor adta ki európai futballjelentését (The European Champions Report). A tanulmány 12 európai top- és közepes liga bajnokcsapatainak teljesítményét veszi górcső alá. A kutatás a Monaco, a Beşiktaş, a Celtic, a Chelsea, a Basel, a Bayern München, a Szpartak Moszkva, a Viitorul Constanţa, a Feyenoord, a Juventus, a Real Madrid és a Benfica mutatóit hasonlítja össze.

A BL nagy biznisz

A játékoskereskedelemből származó jövedelmek nélkül értett „működési bevételt” tekintve éves szinten a Bayern München és az FC Basel kivételével az összes klub növelni tudta bevételeit. A Chelsea 44,5 millió eurós adózás utáni eredménnyel egyenesen megduplázta tavalyi teljesítményét.

A növekedés java részét, főleg a közepes méretű klubok esetében, az UEFA által szervezett csúcstornák generálják. Öt csapat esetében meghaladták a működési bevétel 25 százalékát is: Monaco (45%), Celtic (30%), Beşiktaş (28%), Juventus (27%) és Basel (26%).

A Monaco költségvetése csak mintegy negyede volt a francia rivális Paris Saint-Germainének, a klub mégis 86 százalékos éves növekedést volt képes produkálni úgy, hogy működési bevételének 45 százaléka származott az UEFA által visszaosztott pénzből.

Bevételben csúcson a Real Madrid

A vizsgált klubok között a legnagyobb működési bevételt a Real Madrid érte el 671 millió euróval (ez még így is elmarad a Manchester United teljesítménye mögött – ám az angol klub nem szerepel az idei jelentésben, hiszen nem lett bajnok, hazája bajnokságában csak az ötödik helyet szerezte meg.) A spanyol bajnok után a listán a Bayern München következik 588 millió eurós bevétellel. A német klub számára ez azonban stagnálást jelent: bevételeit főként azért nem tudta növelni, mert a csapat hat éven belül tavaly először nem jutott a legjobb négy közé a BL-ben.

A bevételekhez mérten a legnagyobb bérkiadás a Monacónál (69%), a Juventusnál (64%) és a Real Madridnál (61%) keletkezett, ami nem meglepő, hiszen mind a három bajnokcsapat a legjobb négy közé jutott a BL-ben. A legtöbbet a Real Madrid költötte fizetésekre, 406 millió eurós bérköltségük a világ futballjában a legmagasabb. A vizsgált csapatok közül a személyi kiadások aránya a Bayern Münchennél volt a legkisebb (45%).

A felmérésben szereplő európai bajnokcsapatok kivétel nélkül pozitív adózás utáni eredményt értek el, az elszabadult játékostranszferdíjak és a növekvő bérek ellenére a jövedelmezőség stabilizálódik. A játékosok nevelésében sikeres kluboknak ráadásul versenyelőnyük van.

A KPMG futballjelentése a klubok közösségimédia-aktivitására is kitér. A Facebook, a Twitter, az Instagram és a YouTube alapján a legnagyobb tábora továbbra is a Real Madridnak van 210 millió követővel. Jellemző adat, hogy egyes sztárok nagyobb tábort gyűjtöttek, mint klubjaik, példa erre Cristiano Ronaldo (Real Madrid), James Rodríguez (Bayern München), David Luiz (Chelsea), Falcao (Monaco) vagy Pepe (Beşiktaş). Ma már nemcsak a játékosok tudása, hanem közösségi médiás népszerűsége is fontos tényező: befolyásolja a játékosvásárlásokat és a klubok üzleti tervezéseit is.

