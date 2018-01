Kitört a botrány: a norvég válogatott tagjai is terjesztették Nora Mörk pikáns képeit

Újabb fordulatot vett Nora Mörk ügye: a világklasszis kézilabdázó ellopott képeit a jelenleg az Európa-bajnokságon szereplő norvégi férfiválogatott tagjai is megosztották, ezért bocsánatkérést várt, de nem kapott, emiatt le akarja mondani a válogatottságot a Győr jobbátlövője.

Nora Mörk telefonjáról még szeptemberben lopta el egy hacker a privát fotóit, és terjeszteni is kezdte az interneten. A norvég kézilabdázó novemberben állt a nyilvánosság elé, feljelentést tett, jogi elégtételt követelt, még hazája parlamentjének egyik bizottságán is járt, sőt egy ideig bizonytalan volt, hogy pályára lép-e a decemberi világbajnokságon. Végül játszott, kulcsembere volt az ezüstéremig jutó norvég válogatottnak, de most ismét a nyilvánosság elé lépett: a 26 éves jobbátlövő közölte,

a norvég férfiválogatott tagjai is megkapták a képeit.

Emiatt keddig adott határidőt hazája szövetségének, hogy nyilvánosan bocsánatot kérjenek tőle, de a jelenleg zajló Eb-re hivatkozva ezt megtagadták tőle. Így kilátásba helyezte, hogy lemondja a válogatottságot.

"Teljesen összetörtem, mert ők a közvetlen környezetemhez tartoznak, azt gondoltam, velem vannak, és vigyáznak rám. Nagyon csalódtam, és szomorú vagyok" - mondta Mörk a VG című norvég lapnak, és elárulta, már október 30-án jelezte a norvég kézilabda-szövetség vezetőinek, hogy a férfiválogatott tagjaihoz eljutottak a lopott felvételek. Szerinte megpróbáltak kitérni az ügy elől, ahelyett megértették volna a lényegét. Most pedig, két hónappal később az Eb-re hivatkozva elutasították a kérését.

"Értesítettem a norvég szövetséget, hogy

a válogatottság lemondásán gondolkodom.

Nem tudom, hogy része szeretnék-e lenni egy olyan szervezetnek, amely jobban óvja azokat a tagjait, akik szexuális bűncselekményt követnek el, mint engem" - mondta a játékos, akinek nyilvános bocsánatkérés helyett csak négyszemköztit ajánlott a norvég szövetség.

"Senki sem tökéletes. Én sem vagyok az. Hibáztam. De ezt be kell ismerni. Ahhoz hogy ezzel együtt tudjak élni,

meg kell bocsátanom, de ahhoz előbb nekem is bocsánatkérésre van szükségem"

- jelentette ki Mörk, aki jelenleg Magyarországon tartózkodik.

A norvég újságírók megrohanták Horvátországban a férfiválogatottat is, de a kedd esti, Ausztria elleni Eb-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a korábbi szokásokkal ellentétben egyetlen játékos sem jelent meg, csupán Christian Berge szövetségi kapitány nyilatkozott, de előre közölte, a Mörk-ügyben nem kérdezhetik.

Ennek ellenére záporoztak a kérdések, és eleinte a szövetség elnökéhez, Kare Geir Lióhoz irányította a riportereket, de végül a VG-nek annyit mondott: "Át kell beszélnünk a történteket, egy csapat vagyunk, amely együtt próbál dolgozni. Nem mondtam még semmit a fiúknak, most arra kell koncentrálniuk, amiért itt vagyunk: közösen jól kell teljesítenünk."

Mörk állítását nem kívánta kommentálni Bjarte Myrhol, a válogatott csapatkapitánya sem.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!