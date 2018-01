Rövidpályás gyorskorcsolya Eb: - Bácskai bronzérmes 1500 méteren

A magyar versenyző a középmezőnyben helyezkedett, majd a táv kétharmadánál fokozódott a tempó, amikor is a harmadik helyen volt. Ezt a pozíciót próbálta minden erejével védeni, amit sokáig sikerrel is tett, mígnem néhány körrel a vége előtt többen is megelőzték, ráadásul ritmust vesztett, így a hajrára visszaesett az utolsó, hatodik helyre. Közben viszont előtte ketten kicsúsztak, azaz végül negyedikként haladt át a célvonalon.

A futam után aztán a holland Suzanne Schultingot kizárta a zsűri, így Bácskai eggyel még előrébb lépett.

A 19 éves magyar versenyző pályafutása első egyéni érmének örülhetett. Korábban a váltóval volt Eb-ezüst- és -bronzérmes, valamint világbajnoki második.

A kisdöntő, amelyben Jászapáti Petra volt érdekelt, kevés akciót hozott. A magyar korcsolyázó nem volt igazán aktív, a hatfős futam ötödik helyén ért célba, így összességében 11. lett. Az elődöntőben kiesett Kónya Zsófia 16.-ként zárt.

A férfiak B döntőjében Krueger Cole sokáig harcolt az első helyért belga riválisával, körökön át a külső íven korcsolyázott, de nem sikerült élre állnia. A végén ez visszaütött, mert láthatóan elfáradt, így végül szintén ötödikként ért célba, és összesítésben 11. lett. Az elődöntőben búcsúzott két magyar közül Burján Csaba a 20., Knoch Viktor a 21. helyen végzett.

A szombati program az 500 méter küzdelmeivel folytatódik, majd a váltók elődöntőire kerül sor, vasárnap pedig az 1000 méter és a staféták versenyével zárul a kontinensviadal.

Eredmények:

férfi 1500 m:

1. Sjinkie Knegt (holland) 2:14.886 perc

2. Szemjon Jelisztratov (orosz) 2:14.942

3. Vladislav Bykanov (izraeli) 2:15.432

...11. Krueger Cole

...20. Burján Csaba

21. Knoch Viktor

női 1500 m:

1. Martina Valcepina (olasz) 2:36.889 perc

2. Yara van Kerkhof (holland) 2:37.373

3. Bácskai Sára Luca 2:38.689

...11. Jászapáti Petra

...16. Kónya Zsófia

