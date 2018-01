Nagy László mégis ott lesz a kézilabda-Eb-n

Meglátogatta az Európa-bajnokságra készülő férfi kézilabda-válogatottat, és jókívánságokkal látta el egykori csapattársait Nagy László, aki hosszú éveken át alapembere volt a nemzeti együttesnek, de a közelmúltban lemondta a válogatottságot.

"Pozitív érzéseim vannak, mert a két felkészülési mérkőzésen látszott, hogy jó hangulatban, megfelelő fizikai és mentális állapotban van a csapat, és bízom benne, hogy jó teljesítmény tud nyújtani az Európa-bajnokságon" - mondta a 37. évébe lépő jobbátlövő, de elismerte, kettős érzések kavarognak benne.

"Amikor láttam magam civilben az edzésen, a társakat pedig címeres mezben, akkor bevillant, hogy három hónappal ezelőtt még én is ott ültem közöttük. A szövetséggel olyan megállapodásra jutottunk, hogy ha játékosként nem is, de

a pályán kívül ott leszek az Eb csoportmeccsein a csapat mellett, és az észrevételeimet meg fogom osztani a játékosokkal.

A legnagyobb segítség persze az lesz, ha ők bíznak magukban" - mondta a Veszprém világklasszisa. Úgy látja, szerencsés helyzetben van a válogatott, mert az új olimpiai ciklus kezdődött, új szövetségi kapitánnyal, Ljubomir Vranjessel és egy megfiatalított csapattal, és ez az Európa-bajnokság nem kvalifikál újabb világversenyekre, így lehet próbálkozni, és több új játékos is bizonyíthatja a tudását.

"Nem is az ellenfelekhez, hanem önmagunkhoz kell mérni a tudásunkat. Többen Veszprémből és Szegedről jöttek, ők már a Bajnokok Ligájában pallérozódtak, és az ő tapasztalatukra nagy szükség is lesz. Ami a BL-ben elég volt, annak az Eb-n is elégnek kell lennie, és remélem, hogy egy-két bravúrmérkőzésre is képesek leszünk, például a dánok elleni első összecsapáson, amelyen nem mi vagyunk az esélyesek, de ne felejtsük el, hogy épp egy éve a világbajnokságon le tudtuk győzni őket" - mondta Nagy László.

A beszélgetést teljes terjedelmében meghallgathatják péntek este hat órától az InfoRádió Aréna című műsorában.

