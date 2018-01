Hosszú Katinka jövője túl sokismeretlenes egyenlet

Hosszú Katinka magánéleti válsága sportszakmai kérdéseket is felvet, hiszen az elmúlt öt évben férje, Shane Tusup volt az edzője, közösen érték el a sikereket.

„Mint mindenkit, engem is foglalkoztat a helyzet, de nincs terv. Nem is lehet.

Törhetnénk vagy negyven órát a fejünket, kitalálhatnánk megoldó képleteket, de túl sokismeretlenes az egyenlet. Nem a mi kezünkben van a döntés, ezért fölösleges is tervezni” - mondta Sós Csaba szövetségi kapitány a 24.hu-nak.

A szakember még lát esélyt arra, hogy a pár kibékül, és folytatja a munkát. Amíg nem érkezik megkeresés, addig nem foglalkoznak azzal, hogy melyik magyar edző folytathatná a háromszoros olimpiai bajnok felkészítését.

„Ők ketten együtt alkottak egy párt. Az eredményeik azt bizonyítják, kiválóan végezték a munkájukat. Sportszakmai szempontból optimális nyilván az lenne, ha kibékülnének, és együtt folytatnák” - fejtette ki.

Sós Csaba közölte: a decemberi, rövidpályás Eb-n még nem tudtak a pár válságáról. Legutóbb akkor beszélt az úszóval, de azóta is kereste.

„Tudja, hogy nyitva az ajtó, ha segítséget kér, mindent megkap tőlünk”

- tette hozzá.

A szövetség elnöke, Wladár Sándor is jelezte, hogy minden támogatást megadnak Hosszú Katinkának.

„Magam is a Facebookról értesülök a fejleményekről, mert hivatalos megkeresés nem érkezett a szövetségbe. A helyzetet, ami a férje és közte alakult ki teljes egészében magánügynek tekintem. Tiszteletben tartom, amit a közösségi oldalán mindenkitől kért, hogy családon belül szeretné tartani a problémáit. Mégiscsak a magyar sport 2016, 2017-es évének legeredményesebb párosáról van szó.

Azt kívánom, magánemberként és elnökként, hogy Hosszú Katinka élete és sportkarrierje ezután is legyen épp olyan jó, mint amilyen a múltban.

Ehhez a MÚSZ minden támogatást megad. Akár edzőt is, ha igényli, de erre is csak egyetlen ember tud választ adni, Katinka. Bárhogy is dönt a jövőt illetően, a MÚSZ mellette áll, támogatja. Mindenféle értelemben. Erről korábban írt levelemben személyesen is biztosítottam” - közölte az elnök.

