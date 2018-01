Babos nehéz sorsolást kapott

A világranglistán 49. Babos - aki tavaly 25. kiemeltként az első fordulóban kikapott az amerikai Nicole Gibbstől -, idén nem került a kiemeltek közé, és nehezebb sorsolást kapott. A 24 éves magyar a WTA-rangsorban 10., tizedik helyen kiemelt amerikai Coco Vandeweghe ellen kezd, akitől kikapott eddigi egyetlen találkozójukon, a 2016-os wimbledoni torna második körében. Babos párosban a francia Kristina Mladenovic oldalán indul, akivel 2015-ben három tornát is megnyert, míg a vegyes párosra a Roland Garros tavalyi bajnokával, az indiai Rohan Bopannával nevezett.

A férfiaknál magyar részről a világranglistán 85. Fucsovics Márton élete első AO-főtáblájára készülhet - tavaly a selejtező első fordulójában búcsúzott -, ahol Radu Albot ellen kezd. A moldovai teniszező 88. az ATP-rangsorban, és eddigi négy találkozójukból hármat Fucsovics nyert meg: kétszer a Davis Kupában verte meg Albotot, egyszer pedig egy braunschweigi challenger-versenyen, a 2014-es US Open selejtezőjében viszont kikapott tőle.

Az idei melbourne-i selejtezőben Stollár Fanny már befejezte szereplését, a tavaly junior bajnok Piros Zsombor viszont még versenyben van.

Ami a női elitmezőnyt illeti, egyelőre biztosan nem gyarapodik a 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Serena Williams gyűjteménye. A 36 éves amerikai címvédő, aki szeptemberben szült, visszalépett, mert állítása szerint még nem érte el azt a szintet, amelyen játszani szeretne. Távollétében a világelső román Simona Halepnek, a WTA-rangsorban második dán Caroline Wozniackinak vagy a negyedik ukrán Jelina Szvitolinának is a melbourne-i legjobbnak járó Daphne Akhurst Kupa lehet az első GS-serlege.

A wimbledoni bajnok spanyol Garbine Muguruza nem számít az esélyesek közé, mivel az elmúlt hetekben a brisbane-i és a sydneyi tornától is visszalépett combsérülés miatt. A US Open-címvédő Sloane Stephens pedig aligha fog duplázni, ugyanis az amerikai bajnokságon aratott diadala óta egyetlen meccset sem nyert.

A férfiaknál a címvédő Roger Federer tekinthető favoritnak,

aki a világranglista második helyén áll. A svájci játékos tavaly emlékezetes, ötszettes döntőben verte meg a jelenlegi világelső Rafael Nadalt, és azóta Wimbledonban begyűjtött 19. GS-trófeájával tovább javította rekordját. A 2017-ben a Roland Garroson és a US Openen diadalmaskodó spanyol vetélytársa sérülések miatt meghosszabbította téli pihenőjét, az abu-dzabi és a brisbane-i tornától is visszalépett, és egyetlen felkészülési meccsét a héten elvesztette a Kooyong Classic nevű bemutatótornán. Az elmúlt év második fele kényszerpihenővel telt a hatszoros Australian Open-bajnok Novak Djokovicnak, a svájci Stan Wawrinkának, a kanadai Milos Raonicnak, a japán Nisikori Kejnek és a brit Andy Murraynek is. Közülük a nemrég csípőműtéten átesett, háromszoros Grand Slam-győztes Murray csak nyáron térhet vissza, Nisikori pedig csuklóproblémák miatt nem lesz ott Melbourne-ben. A többieknél kérdéses, hogy a hosszú kihagyás után meddig jutnak az embert próbáló ausztráliai hőségben.

Ami az élmezőny "maradékát" illeti, a novemberben ATP-világbajnok bolgár Grigor Dimitrov mellett messzire juthat a világranglistán negyedik német Alexander Zverev is. A hetedik helyezett belga David Goffin menetelésének pedig azért szurkolhatnak a magyarok, mert fáradtság esetén előfordulhat, hogy nem vesz részt február elején a két nemzet közötti, liege-i Davis Kupa-nyolcaddöntőben.

