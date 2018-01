Ezért hagyták el Hosszú Katinkát

Földházi Dávid az mno.hu kérdésére elmondta: a Shane Tusup és Hosszú Katinka közötti feszültség miatt döntött úgy, hogy inkább a Dunaharaszti MTK-ban folytatja pályafutását.

Most, ebben a szituációban nagyon kell egy váltás, de az is igaz, hogy számomra az új klubom a „number one team”, amely garantálja, hogy nyugodt körülmények között kezdjem az évet – fogalmazott a lapnak Földházi Dávid, aki elsősorban a március végi országos bajnokságra szeretne tisztességgel felkészülni.

Mint mondta, választhatott volna más, „vérprofi” egyesületet is, ám szerinte most nem arra van szüksége, amit ott nyújtani tudnak neki.

A csapaton belüli helyzet eredményezte azt, hogy azonnal távoztam, de ez talán mindenkinek leesik mostanra - nyilatkozta a válogatott úszó. Hogy mióta tartott a folyamat? Amikor kiderült, hogy gond van, az első perctől gondoltam arra, kell hogy legyen valamilyen tervem, és ahogy alakultak a dolgok, láttam, hogy szükség is lesz rá – ennél többet azonban nem kívánt a konfliktus lefolyásáról és tartalmáról mondani, és ki is szeretne maradni a Shane Tusup és Hosszú Katinka közötti további eseményekből.

Földházi Dávid, aki az őszi úszószezonban az Iron versenyzőjeként végigjárhatta a világkupa-állomásokat, rendkívül hálás klubjának, megtalálta náluk a számítását, elérte a célját, tisztességesen fel tudott készülni a 2017. évet lezáró Európa-bajnokságra is, ahol fülgyulladással is egyéni csúcsot tudott úszni.

Arról is beszélt, hogy a sportházaspárnak sok sikert kíván, konfliktusukat teljes mértékben magánügynek tartja. Hozzátette: értékeli, hogy az Iron-pár folyamatosan próbálta elkerülni, hogy nézeteltéréseikből bármit is érzékeljenek a klubnál.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!