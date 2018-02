A Testről és lélekről versenytársa debütál a magyar mozikban

Több Oscar-díjra jelölt alakítást is bemutatnak a hét mozipremierjei. Daniel Day-Lewis utolsó filmje és egy sporttörténeti botrányt feldolgozó szatíra mellett ausztrál horror és orosz családi dráma is várja a nézőket a mozikban.

1994. január 6-án Nancy Kerrigan műkorcsolyázónőt megtámadták: egy férfi viperával ráütött a térdkalácsára, a zúzódástól pedig ki kellett hagynia a versenyt. A támadás akkor dagadt sporttörténeti botránnyá, mikor kiderült vetélytársnője, Tonya Harding, a kétszeres amerikai bajnok állhat a dolog mögött. Az FBI is nyomozott az ügyben, ugyanis az hamar kiderült, hogy Harding volt férje fogadta fel az elkövetőt. Az esetről Craig Gillespie forgatott dokumentarista jellegű, a média szerepét, az amerikai társadalom különböző rétegeit bemutató, fekete humorú mozit Én, Tonya címmel. A főszerepet alakító Margot Robbie-t és a főszereplő anyját játszó Allison Janney-t is Oscar-díjra jelölték. A kritika pedig szuperlatívuszokban beszél a játékukról.

A hét mozipremierjei között van Daniel Day Lewis utolsó filmje, a Fantomszál című alkotás is. A háromszoros Oscar-díjas színészt egy kegyetlen, rigolyás, londoni úri szabó szerepében láthatja utoljára a közönség. Paul Thomas Anderson rendező a spanyol divattervező, Cristóbal Balenciaga munkássága és magánélete alapján írta meg a forgatókönyvet. A történet szerint a kiállhatatlan, a szakmájának élő férfi a nőkben csak a múzsát keresi, akik segítik az alkotásban, majd, ha elszáll az ihlet a nőknek is kiadja az útját, ám egy vidéki kalandon megismert pincérnő személyében emberére talál. A lány nem hagyja veszni váratlanul fellángoló szerelmüket. A kritika szerint a fiatal német színésznő, Vicky Krieps méltó társa a vásznon Daniel Day Lewisnak. A filmet 6 Oscar-díjra jelölték.

Egy ausztrál-kanadai horror is a mozikba kerül a héten. Amelia autóbalesetben veszíti el férjét, ám a körülmények nem hétköznapiak, éppen fiuk születésénél a kórház felé hajtva szenvednek balesetet. A férj meghal, a fiú azonban épségben megszületik Amelia pedig nem tudja feldolgozni a tragédiát. A fiú nem bír beilleszkedni az iskolában, erőszakos más gyerekekkel és szorong, rémálmok gyötrik, úgy érzi valaki jár a házukban. Míg egy napon az anyja egy rémisztő mesekönyvet talál az ajtójuk előtt, és hogy megnyugtassa zaklatott idegzetű kisfiát, felolvassa neki Babadook rémmeséjét. Mondani sem kell, hogy a fiú nem válik ettől kiegyensúlyozottabbá, ám most már a nő is rémeket lát. Így válik lépésről lépésre a Babadook című mozi egy elképesztő horrorfilmmé, amit bemutatója évében, 2014-ben az év horrorjának is megválasztottak.

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjével versenyez a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjért a Szeretet nélkül című orosz-francia film, amelyet most a magyar mozik is műsorukra tűznek. Egy válófélben lévő házaspár gyönyörűen fényképezett történetéről van szó. A szürke ezer árnyalatában megmutatkozó orosz nagyvárosi panelrengeteg és a téli táj adja a kulisszáját a történetnek, a pár elhanyagolt, sokszor bántott gyermeke, Alyosha ugyanis megszökik otthonról az ő keresésének története ez a film.

Végül pedig egy képzőművészeti igényű montázsfilmet ajánlok a figyelmükbe. A Manifesztum című, különböző művészi és társadalmi manifesztumok szövegéből építkező, elképesztő látványvilágú filmben minden szöveget a kétszeres Oscar-díjas színésznő Cate Blanchett mond el miközben a hajléktalan férfitől, a híradó bemondó nőig több tucat figura bőrébe bújva jelenik meg a filmvásznon. A Manifesztumot a művészmozikban keressék.

