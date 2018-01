Új zenék - ilyen, ha a mesterséges intelligencia átveszi a hatalmat

Elsőre csak egy szokásos, most felkapaszkodó ismeretlen előadónak tűnik a Spotifyon. Azután jönnek az ámulatba ejtő információk és a fülbe mászó dallamok a SKYGGE nevű "formációtól".

Láthattunk, hallhattunk már számos kísérletet arra, hogyan képes a mesterséges intelligencia (MI) különféle zenéket gyártani. Volt metal-album (egyes zenekarok stílusának utánzása volt a cél), pop album Taryn Southern közreműködésével (az énekes és YouTube-személyiség a mesterséges intelligencia által írt zenére énekelt), és volt az áttörést jelentő, Beatles-stílusú dal, a Daddy's car, amelyet már egy algoritmus önállóan - hosszas tanulás után - gyártott. A Flow Machines ráadásul sokak szerint igencsak fülbemászó dalokat alkot.

A Sony kutatói által kifejlesztett Flow Machines nevű mesterségesintelligencia-szoftvernek először is nagyon sok dalt kellett "meghallgatnia": a Daddy's car előtt egy 13 ezer dalból álló adatbázist elemzett, hogy megtanulja, milyenek a különböző stílusú slágerek. A Daddy's car megjelenése után a projekt gazdái közölték: egy egész albumnyit gyártanak a "gépi" zenéből.

A szoftver által elemzett dallistát Benoit Carré zeneszerző állította össze, és ő változtatta a Flow Machines által írt, elsőként megjelent dalt valódi zeneszámmá azzal, hogy szöveget írt hozzá. Ezen kívül annyi dolga volt, hogy az elején megadta a Francois Pachet által vezetett projektben létrehozott MI-programnak, hogy a Beatles stílusában készült dalt szeretne.

Azután a projekt folytatódott, és a két szakember közreműködéseként megszületett a SKYGGE. Az ezen a néven január 12-én megjelent, Hello World című albumhoz már megnyitották az MI-programot az érdeklődő vokalisták és zenészek előtt. A közreműködők listájára végül Kiesza, Stromae, az NZCA Lines alapítója, Michael Lovett, és a Mercury-díjra is jelölt C Duncan került fel. Itt elolvasható, hogyan készültek pontosan az egyes dalok, melyikben mennyi "élő" közreműködés van.

A debütáló single-nek, a Hello Shadow-nak videoklipet készítettek - amelynek sztorija szerint egy áttetsző lány valóságossá válik -, a Magic Man pedig elektro-pop vizualizációt kapott a sajátos dalszöveg megjelenítésével.

Íme egy videó a Flow Machines projektről:

Itt pedig érdekességképp az AIVA nevű mesterséges intelligencia programmal komponált egyórás zenei összeállítás (az AIVA filmekhez, videojátékokhoz, reklámokhoz és TV-show-k számára kreál zenéket):

