Újabb Omega-dalt loptak el Amerikában

A Future Man című amerikai sci-fi vígjáték-sorozat főcímének zenéje lett az Omega Addig élj című slágere. A sikeres sorozat készítői nem tettek semmit azon túl, hogy egy az egyben beépítették az angol nyelven is megjelent egyik Omega-lemez Live as long as című számát.

Kóbor János, az együttes énekese a Borsnak azt mondta, hogy erre egy rajongó hívta fel a figyelmüket, az eset miatt pedig egyszerre bosszúsak és büszkék. Azt is elmondta, hogy egy Amerikában élő zenei szakembert kértek fel, hogy derítse ki a részleteket, de hosszabb pereskedésre nem készülnek. Az 1962-ben megalakult Omegának négy lemeze jelent meg angolul, így nem meglepő ami történt, de tájékoztatni kellett volna a szerzőket, mondta Kóbor a lapnak.

Elmondta azt is, hogy Omegát régóta hívják a tengerentúlra, de eddig nem vállaltak ilyen fellépést. Most viszont még inkább aktuális lesz egy amerikai turné.

Nem ez volt az első

Néhány éve minden idők egyik legsikeresebb rappere, a huszonegyszeres Grammy-díjas Kanye West állítólag egy chicagói lengyel étteremben hallotta meg a Gyöngyhajút lányt, és ennek a dalnak az egyik betétjét építette be 85 másodpercben a New slaves című számába.

A két dalszerző, Presser Gábor és Adamis Anna, illetve a Hungaroton kiadó végül peren kívül állapodott meg tavaly tavasszal az amerikai sztárral, aki a

sajtóértesülések szerint összesen 100.000 dollár kompenzációt fizetett.

A korszakos magyar slágert a német rockcsapat, a Scoprions is feldolgozta White dove címmel a '90-es évek közepén.

Itt azonban egy engedélyezett és jótékonysági célú feldolgozásról volt szó, a két együttes tagjai között már korábban baráti volt a viszony, és az elmúlt évtizedekben egymás koncertjein is többször szerepeltek.

