Ez nem változik a Brexit hatására

A brit-kínai kapcsolatok nem fognak megváltozni azzal, hogy Nagy-Britanniának megváltozik majd az Európai Unióhoz fűződő viszonya - jelentette ki szerdán Pekingben Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, miután megbeszélést folytatott a brit kormányfővel. Theresa May azt hangsúlyozta, hogy London meg akarja erősíteni a brit-kínai kapcsolatok "aranykorát", a két ország közötti "stratégiai partnerséget".

"Kereskedelmi téren nagyon sok dolgot tehetünk" - mondta May. A brit miniszterelnök szerdán kezdte meg háromnapos kínai látogatását egy több mint 50 fős, brit vállalatvezetőkből álló delegáció élén. A kínai kapcsolatok megerősítése különösen fontos London számára annak tükrében, hogy a Brexit révén az európai vámunióból való kilépés után Kína Nagy-Britannia meghatározó kereskedelmi partnerévé válhat.

"Úgy vélem, ez a kora tavasz új gyümölcsöket hozhat (a brit-kínai kapcsolatokban), amelyek még jobban fognak ragyogni, tekintettel a kétoldalú kapcsolataink aranykorára" - fogalmazott Li Ko-csiang.

A brit-kínai "aranykor" kifejezés Hszi Csin-ping kínai elnök 2015-ös londoni látogatása alkalmával hangzott el első ízben, és azóta szokták használni a kétoldalú viszonyra vonatkozóan.

Theresa May a közép-kínai Vuhan ipari városban tett látogatást, majd onnan Pekingbe utazott tovább, ahol csütörtökön Hszi Csin-pinggel találkozik majd. A vizit pénteken ér véget Sanghajban. Hírügynökségi jelentések szerint a kereskedelmi kérdések mellett a brit kormányfő tanácskozásain az éghajlatváltozás és az észak-koreai válság is napirendre kerül, valamint szó esik majd az emberi jogok és az egykori brit gyarmat Hongkong aktuális helyzetéről is.

