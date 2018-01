Donald Trump tiltott személyt engedett Amerikába

Anatolij Antonov, Oroszország washingtoni nagykövete az orosz állami televízióban beszélt arról, hogy Szergej Nariskin, az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője a terrorizmus elleni küzdelem ügyéről folytatott megbeszélést amerikai partnereivel.

A látogatásra kevesebb mint egy héttel az előtt került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök a kongresszus kérése ellenére úgy döntött, egyelőre nem léptet életbe újabb büntető intézkedéseket a 2016-os amerikai választásokba történt orosz beavatkozás miatt szankciós listára tett orosz politikusokkal és oligarchákkal szemben.

Chuck Schumer, a szenátus ellenzéki demokrata frakciójának vezetője, aki gyakorta bírálja Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szembeni engedékenységét, kedden gyanúsnak nevezte Nariskin látogatásának időzítését.

"Ez egy súlyos nemzetbiztonsági ügy" - mondta Schumer újságíróknak. "Oroszország meghekkelte a választásainkat. Mi szankciós listára tettük a külföldi hírszerzésük vezetőjét, majd a Trump-kormány keringőre hívta őt a főbejáraton keresztül. Ez egy rendkívüli kötelességmulasztás Trump elnök részéről, aki a jelek szerint inkább hajlik az ország jogállamiságának aláásására, mint arra, hogy felvegye a harcot Putyinnal szemben" - hangoztatta a demokrata párti szenátusi politikus néhány órával Donald Trump évértekelő beszéde előtt.

Schumer kijelentette, tudni akarja, hogy a felek a szankciók kérdését is megvitatták-e, s hogy Nariskin találkozott-e fehér házi és nemzetbiztonsági vezetőkkel is, valamint hogy más, amerikai szankciókkal sújtott orosz vezetők is tagjai voltak-e az orosz delegációnak.

Nariskint még 2014-ben tették fel az amerikai szankciós listára, válaszul az Ukrajnához tartozó Krím félsziget megszállására és Oroszországhoz csatolására.

Az amerikai Központi Hírszerző Szolgálat (CIA) nyilatkozatban reagált a Nariskin látogatásával kapcsolatos vádakra, kijelentve, hogy bár az amerikai hírszerzési vezetők tevékenységét sohasem kommentálják, "kétség sem fér hozzá, hogy minden, külföldi hírszerző ügynökségekkel folytatott együttműködést az amerikai törvényekkel összhangban folytatnak, valamint az illetékes minisztériumokkal és ügynökségekkel konzultálva".

Jonathan Schanzer, az Alapítvány a Demokráciák Védelmére nevű központ szankciós szakértője az AP amerikai hírügynökségnek azt mondta, hogy jellemzően a szankciókkal sújtott személyek vagyonát befagyasztják és megakadályozzák beutazásukat az Egyesült államokba. Előfordulhatnak ugyanakkor olyan esetek, amikor egyes büntető intézkedésekkel sújtott személyek belépését engedélyezik, például az ENSZ találkozóin való részvételük érdekében.

A Nariskinéhoz hasonló látogatásokat ugyanakkor igen szokatlannak nevezte a szakértő.

