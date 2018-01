Brexit: fontos határidőt szabtak

Körülbelül másfél évvel az Egyesült Királyság tervezett európai uniós kiválása után, 2020. december 31-én zárnák le a bennmaradó tagállamok a Brexitet követő esetleges átmeneti időszakot, melynek során a szigetországnak továbbra is teljes körűen be kellene tartania a közösségi jogot, a döntéshozatalban viszont már nem vehetne részt.

A huszonhetek európai ügyekkel foglalkozó minisztereinek hétfői brüsszeli ülésén jóváhagyott tárgyalási irányelvek értelmében az Egyesült Királyság az átmeneti időszakban is része lenne a vámuniónak és az egységes piacnak, be kellene tartania a közösségi jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségeknek, illetve alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának, azonban már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.

