Brexit: így nyugtat a brit kormány

A Brexit utáni időszak kétoldalú kapcsolatrendszeréről szóló tárgyalások a következő hetekben kezdődnek érdemben London és Brüsszel között, és az átmeneti időszakról szóló brit javaslat e tárgyalásfolyam egyik sarkalatos eleme lesz.

Az erről szóló, szombaton ismertetett levelet Greg Clark, az üzleti ügyek minisztere, Philip Hammond pénzügyminiszter és David Davis, a Brexit-tárgyalásokat brit részről irányító minisztérium vezetője írta alá.

A három miniszter hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak tett brit javaslat szerint a tervezett átmeneti időszakban az EU-val folytatott kétoldalú kereskedelem feltételrendszere a jelenlegihez képest nem változna, a most is meglévő uniós szabályozói struktúrákra alapulna, vagyis ebben az időszakban fennmaradna a szabályozási rendszer folytonossága.

A levél szerint ez a megfelelő módja a fennakadások elkerülésének, és a bizonyosság megteremtésének az üzleti szektor számára.

Clark, Hammond és Davis biztosítja közös levelében az üzleti vezetőket arról is, hogy az átmeneti időszak hatálya alól a brit üzleti szektor egyetlen szegmense sem marad ki, a brit kormány szándékai szerint ebben az időszakban a jelenlegi szabályozási rendszer maradna érvényben az árutermelés, a mezőgazdaság és a pénzügyi szolgáltatások területén egyaránt.

A levél szerint ez azt jelenti, hogy minden brit üzleti vállalkozás, "kicsi és nagy egyaránt", az átmeneti időszakban ugyanúgy folytathatja kereskedelmét az EU-val, mint most, "egészen addig, amíg el nem jön a jövőbeni partneri viszonyhoz szükséges változtatások ideje".

A három szakminiszter szerint a brit kormány el akarja érni az EU-nál azt is, hogy az Egyesült Királyságra továbbra is kiterjedjen azoknak nemzetközi megállapodásoknak, köztük a szabadkereskedelmi egyezményeknek a hatálya, amelyeknek London az Európai Unió tagjaként jelenleg is részese.

A közös nyílt levél leszögezi azt is, hogy a külföldi EU-állampolgárok a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszakban is letelepedhetnek és munkát vállalhatnak az Egyesült Királyságban,

munkavállalásuk elé nem emelkednek akadályok.

A három miniszter megerősíti, hogy az ebben az időszakban érkező külföldi uniós munkavállalóknak már regisztrációs kötelezettségük lesz, de a levél hangsúlyozza, hogy ez az átmeneti időszakban semmiféle új terhet nem ró a brit üzleti vállalkozásokra.

Theresa May brit miniszterelnök először október végén, a Brexit utáni időszakra szóló brit kormányzati tervekről tartott firenzei beszédében szólt részletesen az átmeneti időszakot érintő tervről. May indoklása szerint az átmeneti időszakra azért van szükség, mert London úgy gondolja, hogy 2019 márciusában, a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában még sem az Egyesült Királyság, sem az Európai Unió, sem az EU-tagállamok nem lesznek abban a helyzetben, hogy zökkenőmentesen meghonosíthassák az új kapcsolatok feltételrendszerének számos elemét.

