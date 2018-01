Balog Zoltán: Európa ereje az ezeréves oktatási tradíciójában van

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szerint támogatandóak az Európai Bizottság javaslatai, amelyeket az első európai oktatásügyi csúcstalálkozón jelentettek be Brüsszelben. A miniszter az InfoRádiónak elmondta, hogy a 30 éve elindított Erasmus ösztöndíjnak Magyarország is az egyik haszonélvezője, az Erasmus+ programot pedig éppen hazánkban jelentették be. Ezekből is látszik, hogy számos területein össze lehet fogni Európa oktatási és kulturális minisztereivel, tette hozzá.

Balog Zoltán elmondta, hogy a csúcson meghirdetett 2025-ös év célkitűzést „nem szabad annyira komolyan venni”, azonban minden országban a két idegennyelv támogatása fontos, és ezt Magyarországon is javítani kell. Ezért is tették ingyenessé az új nyelvvizsga díját minden 35 év alatti vizsgázónak.

A miniszter szerint fontos az értékalapú oktatás támogatása, amit Brüsszelben is külön hangsúlyoztak, illetve prioritásként kezelik a közoktatás digitalizációját – Magyarországon a tervek szerint 2020-ra minden iskolában kiépül a széles sávú internetes hozzáférés. Hozzátette, hogy az internet biztonságos használatát is oktatni kell.

„Tudjanak értéket választani, tudják magukat megóvni a manipulációtól, a kiszolgáltatottságtól”

– tette hozzá Balog Zoltán az internet használatával kapcsolatban. A miniszter hangsúlyozta még, hogy fontos a szakmunkásképzés felértékelése, a kétkezű munka megbecsülése is. „Nagyon lényeges dolog, hogy Európában ne csak elit tudósok legyenek, meg elitnek tekintett szakmák, hanem legyenek olyan is, akik kézművesként is építenek, meg dolgoznak” – mondta az emberi erőforrások minisztere.

Kapcsolódó hanganyagok Balog Zoltán: Európa ereje a kultúrájában és az ezeréves oktatási tradíciójában van Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!