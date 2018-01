Drámai helyzet: korlátozzák a vízhasználatot Fokvárosban

A fokvárosi emberek elől két hónapon belül elzárhatják a vezetékes vizet, amennyiben a városvezetés nem lesz képes ellensúlyozni az elmúlt száz év legnagyobb aszályát, ami Dél-Afrikát sújtotta – írja a The Guardian.

A hatóságok szerint ha nem vezetnek most be újabb korlátozást, a legtöbb fokvárosi háztartásban április 21-re nem folyik víz a csapokból. Ezért mintegy négymillió embernek hívták fel a figyelmét, hogy

ha nem csökkentik a fogyasztásukat, akkor napokon belül csak 25 literes kiszerelésben juthatnak majd hozzá a napi vízadagjukhoz.

Fokvárosban már most is szigorú vízkorlátozás volt életben: tavaly októberben fogadták el, hogy napi 87 liter vizet lehet fogyasztani, majd tovább csökkentik a vízadagot 50 literre. Sőt, a legnagyobb vízpazarlókra bírságot is kiszabhatnak.

Fokváros vezetése megkérte a mezőgazdasági termelőket, hogy csökkentsék az öntözést, az autókölcsönzők függesszék fel az autómosást, a szállodák korlátozzák a vízhasználatot, illetve a turisták is spóroljanak a vízfogyasztásukon. Azonban ezek az intézkedések nem elégségesek ahhoz, hogy a teljes vízhiány fenyegetettségét orvosolják: helyi tisztviselők szerint

kilenc napon keresztül kellene teljesen korlátozni a vízhasználatát.

„Ahogy a dolgok állnak, ez a kihívás mindent túl fog szárnyalni, amivel eddig a világon a nagyvárosoknak szembe kellet nézniük a második világháború, vagy szeptember 11-e óta” – hangsúlyozta Helen Zille Fokváros korábbi polgármestere.

Dél-Afrika legnagyobb ellenzéki pártja, a Demokratikus Szövetség szerint számos tényező súlyosbította az aszályt, ideértve

a növekvő lakosságszámot és

a gazdasági fejlődést, vagy a

korlátozott beruházásokat a vízgazdálkodás terén.

A volt polgármester szerint meg kell értetni a város vezetésével és a lakosokkal is, hogy a változó éghajlat még keményebb aszályt hozhat, amely az „új normális” állapot lesz.

